火金姑來了 探訪新北54處賞螢秘境

每年4月下旬至6月上旬為賞螢季，新北市農業局推出賞螢攻略，圖為文山農場。（農業局提供）

2024/04/10 05:30

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕每年四月下旬至六月上旬為賞螢季節，新北市農業局推出賞螢攻略，介紹五十四處賞螢秘境及遊程，其中雙溪、平溪、坪林、三峽及新店區有五處以上賞螢地點可供探訪。螢火蟲專家吳加雄表示，新店區和美山及文山農場、烏來區信賢步道、石碇區三才靈芝生態農場近期螢況良好，值得一遊。

雙溪、平溪、坪林等 逾5處賞螢地點

農業局長李玟介紹，雙溪十三層親水園區、平溪老街、坪林親水公園周邊、新店屈尺濕地等，都是免費的賞螢地點；收費景點部分，雙溪區的雙溪平林休閒農場推出賞螢套裝行程，每人五五○元，另提供純賞螢導覽活動，每人二百元，三歲以下免費；文山農場今年推出採茶體驗、DIY課程、夜間賞螢等收費行程，平日場可享一百元折扣，純賞螢線上訂票優惠價一九○元。

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農業局提醒，螢火蟲喜歡溫暖、乾淨、無光害的環境，夜間六點半至八點是螢火蟲活動力最旺盛的時間，遊客夜間賞螢應留意自身安全與環境衛生，配合夜間燈火管制，謹記「不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲」以及「沒有光害」的「三不一沒有」原則。

樹林光興里長打造生態園區 開放預約

另外，樹林區光興里里長何明峰二○二○年起規劃百坪土地復育螢火蟲，經過多年努力，成功打造生態園區，今天起開放民眾登記預約，賞螢活動期間為四月十六日起至五月五日晚間六點卅分至八點，園區位於新北市樹林區光興街一百號，民眾可撥打里辦公室電話預約：二六七六一五七六。

何明峰表示，規劃初期曾遭遇困難，經過與專家請益，並與志工共同照護，終於打造出適合螢火蟲棲息的環境，園區內種植許多花卉及植物，營造豐富的生態。

新北市農業局介紹54處賞螢秘境及遊程。圖為平林休閒農場。（農業局提供）

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