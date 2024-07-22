教育部推程式設計課程 28萬人次學生用過軟體教具

金門縣立開瑄國小學生透過NKNUBLOCK結合公版教具，創意發想友善行人、搶救老屋等活動。（教育部提供）

2024/07/22 09:59

〔記者林曉雲／台北報導〕因應數位科技時代，教育部「PBL-STEM+C跨域統整學習扎根計畫」，於全國高中職、國中、國小推動「專題導向（Project Based Learning, PBL）」的運算思維教育，以資訊科技為核心工具，推廣跨領域學科的統整學習，並提供免費公版教具及NKNUBLOCK軟體教具研習，鼓勵基地學校教師積極發展將程式設計融入課程教學，培養學生解決生活問題的能力和創意思維，以提升學習趣味性及實用性，自108年起至今已累計補助教具2萬7556套及辦理765場研習，使用的學生數累計約達28萬1532人次。

教育部師資培育及藝術教育司科長陳慧茹說明，NKNUBLOCK軟體為計畫團隊自主研發之教學軟體，與現行Scratch 3.0完全相容，並可直接透過操作外部程式積木硬體，讓學生直接驅動外部硬體模組元件，例如馬達、感測器及WiFi通訊等，快速驗證實質的編碼成果，深化學習體驗，藉由模組化、積木化及Plug & Play介面設計，降低技術門檻，更促進城鄉地區運算思維教育的均衡發展。

請繼續往下閱讀...

參與計畫的教師必須接受至少6小時公版教具與教材研習培訓，由大學教授帶領中小學教師進行每月1次、每學年共8次分區在地實體或線上輔導共備研習，教師可依課程需求引用或改編教材，每年底辦理教師創新教材教法、創新運算思維學生黑克松等競賽。

金門縣金寧中小學老師周俊傑和陳榮權引導學生，透過情境流程圖和程式流程圖進行思考，幫助學生理解程式設計概念，更應用到現實生活的問題解決，增加學習興趣。而金門縣開瑄國小老師林巧慧則帶領學生透過「玩」積木，看到不同變化及各種效果，並用於解決現實生活問題，例如友善行人、搶救老屋等，讓學生能進行專題統整性學習，運用創意和運算思維循序漸進學習。

10月4日至5日將辦理「2024 STEM 數位跨域教育年會／教師創新教材教法競賽」，11月14日至17日於「2024台灣教育科技展」參展及12月辦理「STEM數位跨域─創意創新運算思維學生黑客松」，計畫網站。

金門縣立金寧中小學生使用NKNUBLOCK結合公版教具進行學習。（教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法