揮別登革熱！古坑荷苞山桐花爆開 4/13邀賞4月雪

古坑荷苞山桐花公園油桐花爆開，2024客家桐花祭4月13、14日登場。（記者黃淑莉攝）

2024/04/10 15:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑荷苞山桐花公園去年因登革熱疫情封園至今年3月底重新開園，園區內油桐花最近爆開，樹稍上掛滿白色花團，隨風飄落宛如下雪，2024雲林客家桐花祭4月13日、14日登場，縣府文化觀光處長陳璧君、古坑鄉長林慧如邀請大家4月來古坑作客，白天賞4月雪、傍晚看螢火蟲，喝古坑台灣咖啡。

古坑荷苞山是台灣咖啡原鄉，當年山區栽種咖啡樹，並種植油桐樹來遮蔭，油桐子還可煉製桐油，咖啡、桐油成為地方重要經濟作物，現在荷苞山桐花公園內栽種上千棵油洞，每到3月底陸續綻放，成為國內主要賞油桐花知名景點之一。

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陳璧君表示，雲林客家桐花祭今年邁入第16年，古坑荷苞山是全國最早登場的桐花祭活動，不只可以看到4月雪，還可看到各種咖啡樹品種，享受在桐花下喝香醇台灣咖啡，今年桐花祭活動很精彩，13日有客家文化體驗、農村市集，街頭藝人及親子互動表演，14日下午2點特別邀請在地傑出表演團體太日樂集，以流動藝術饗宴方式把整個荷苞山當舞台的精彩表演。

林慧如指出，當古坑人真好，人間四月天的古坑很美麗，賞桐花、賞螢火蟲、森林療癒基地都在古坑，走一趟絕對值得且令人難忘，這次除客委會、縣府、公所合作，還有東和國中畫家鄉創作及地方產業都一起來加入。

陳璧君說，本週13、14日除客家桐花祭，還有古坑螢火蟲季也要登場，另4月19日至4月28日世界竹博覽會在古坑草嶺石璧森林療癒基地上場，邀請大家來古坑作客。

古坑荷苞山桐花公園油桐花爆開，4月13日桐花祭登場正是最佳賞花期。（記者黃淑莉攝）

古坑荷苞山桐花公園今年花旗木也盛開。（記者黃淑莉攝）

古坑荷苞山桐花公園油桐花爆開，2024客家桐花祭4月13日、14日登場，邀請大家來古坑作客。（記者黃淑莉攝）

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