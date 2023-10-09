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獵風者衛星成功與台灣通聯 時長近11分鐘

獵風者衛星於台灣時間9日晚間8時56分成功與台灣地面站通聯，時長近11分鐘。圖為獵風者衛星3D模型。（太空中心提供）

獵風者衛星於台灣時間9日晚間8時56分成功與台灣地面站通聯，時長近11分鐘。圖為獵風者衛星3D模型。（太空中心提供）

2023/10/09 22:22

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台灣首枚自製氣象衛星「獵風者（Triton）」於台灣時間今（9）日上午順利入軌，晚間8時56分成功與台灣地面站通聯，時長近11分鐘。國科會主委吳政忠表示，接到獵風者「報平安」令人振奮，期望後續任務執行情形能如預期，為全球氣象科學與天氣預報盡一份心力。

太空中心（TASA）表示，獵風者衛星台灣時間上午9時36分，搭乘法國亞利安公司（Arianespace）的VEGA火箭升空，發射後6分半鐘3節推進器脫離，第4節推進器接續進行姿態控制，上午10時31分獵風者衛星脫離火箭，進入預定的低地球軌道。

太空中心表示，獵風者衛星的服役軌道為98度高傾角軌道，屬太陽同步衛星，地面接收站除台灣之外，還有南極的TROLL與北極的Svalbard，每天能接觸地面站至少13次以傳遞資料。獵風者與火箭分離後自動開機，稍早幾次經過地面站，太空中心已初步掌握衛星健康情形，至台灣時間晚間8點56分，獵風者再與TASA通聯，時長近11分鐘。

太空中心主任吳宗信表示，依回傳資料，獵風者衛星的健康狀態，包括姿態、溫度、電力等都符合預期；後續將依規劃陸續進行衛星本體功能測試，如果全部正常，再啟動任務酬載GNSS-R，開始接收全球衛星導航系統反射訊號。

太空中心表示，獵風者的GNSS-R的資料及產品將交由國內學研界及中央氣象署研究與應用，全球使用者亦可自設於中央氣象署的台灣資料中心下載，盼為氣象觀測、天氣預報及科學研究提供重要的資料。

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