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獵風者衛星順利入軌 今20:56將與台灣地面站首次通聯

獵風者衛星今9日上午9時36分，於法屬圭亞那太空中心再次挑戰升空，發射成功。（擷取自太空中心臉書）

獵風者衛星今9日上午9時36分，於法屬圭亞那太空中心再次挑戰升空，發射成功。（擷取自太空中心臉書）

2023/10/09 10:47

首次上稿 10:06
更新時間 10:47（更新：獵風者衛星順利入軌）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕順利升空！台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」（Triton）今（9日）上午9時36分，於法屬圭亞那基地再次挑戰升空，發射成功。獵風者衛星順利入軌，今晚8點56分將與台灣地面站首次通聯。

太空中心主任吳宗信表示，獵風者衛星原定在台灣時間7日上午9點36分搭乘法國亞利安太空公司的火箭，從南美洲的法屬圭亞那升空，但發射倒數14秒時發現監測數據微幅超過最高容許數值，最後因無法故障排除而取消發射，「好事多磨」，經過48小時審慎檢驗、確認沒有問題後，今天再次挑戰發射。

吳宗信指出，獵風者其搭載我國研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）」，將分析全球導航衛星系統經海面反射的訊號以判識海面波浪浪高，反演海面風速，補充目前較缺乏的海面風速資訊，為氣候科學研究與氣象預報提供許多重要數據，主要觀測範圍集中在中太平洋、印度洋、大西洋的低緯度帶，能幫助氣象觀測劇烈天氣、颱風等形成。

太空中心表示，獵風者衛星包含酬載，共有約82%是由台灣研發製造，若加上地面設備，有超過20家台灣的研發單位及廠商參與，展現我國太空科研能量，讓台灣在未來全球太空產業不缺席。

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