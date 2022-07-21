82％MIT！獵風者衛星 最快明年首季升空／可推算低空海風、偵測颱風強度與強降雨 提高預報準確

我國第2顆自製衛星「獵風者」已組裝完成，預計11月運抵發射場，最快明年第1季升空，盼增強海面風場的氣象觀測，幫助預測颱風與強降雨等劇烈天氣。圖為模型。（記者吳柏軒攝）

2022/07/21 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣自主研發的衛星「獵風者（TRITON）」昨發布，主導的科技部指出，這是國內首顆海面風場觀測衛星，約八十二％為台灣自製，並搭載可偵測低空海面風場系統，推算海風、有助氣象颱風強度偵測與強降雨等，已完成組裝，最快明年首季發射。

我國第2顆自製衛星

科技部長吳政忠表示，獵風者衛星是氣象衛星，由太空中心、學研機構與超過廿家廠商攜手，顯示我國已具備打造衛星實力，加上成熟的地面設備及相關技術，未來全球低軌衛星熱潮，台灣將不會缺席。

請繼續往下閱讀...

太空中心獵風者衛星計畫主持人林辰宗表示，二○一一年台灣與美國合作福衛七號衛星計畫，在二○一七年確定第二批無法升空後，當下決定要自製我國第二顆衛星（第一顆自製衛星為福衛五號），但因福七已採購部分零件，最後獵風者為八十二％自製，經費七億元由國家支應。

林辰宗說，獵風者搭載許多關鍵技術及元件，如微進步太陽能板驅動器、S頻段天線與濾波器、星象陀螺整合型姿態判定系統等，在六月廿日最後一塊太陽能板拼圖裝上後，組裝完成，預計十一月運抵南美洲發射場，最快明年首季升空。

中央大學大氣系教授楊舒芝說，獵風者上有最新的GNSS-R儀器，在大氣應用上，可觀測近海面風速，範圍每秒三到七十公尺風速，對預報劇烈天氣有正面影響，彌補氣象雷達不足處，對颱風的結構大小、強度預報非常有幫助。

中央氣象局長鄭明典表示，過去低層海面充滿雜訊，干擾偵測，被稱為「垃圾」，如今可用反射波計算出海面風場後，垃圾變黃金，突破颱風強度偵測的技術瓶頸，未來有獵風者提供低層風場資訊，可提高預報準確。

參與計畫的漢翔公司總經理馬萬鈞說，不是為了訂單，而是為了國家任務，只要台灣打造出衛星系統，就有主導權，不必永遠幫他國代工。

提供東北亞更充足氣象資訊

太空中心主任吳宗信說，獵風者是台灣第二顆自製衛星，我國從卅年前慢慢學，已經從嬰兒在地上爬，進步到可以到處跑，該衛星還可接收日本準天頂衛星系統反射訊號，提供東北亞更充足資訊量。

台灣自製衛星比較

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法