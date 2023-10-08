倒數14秒取消 獵風者衛星最快今再升空

台灣自製氣象衛星「獵風者」原定昨日上午搭乘法國火箭升空，但發射倒數最後的14秒，發射基地發現有紅燈故障指示，最後故障無法排除，發射取消。 （記者吳柏軒翻攝）

2023/10/08 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕好事多磨！台灣自製氣象衛星「獵風者」（Triton）原定台灣時間昨日上午九點卅六分搭乘法國亞利安公司的VEGA火箭升空，但發射倒數最後剩十四秒，突然出現紅燈警示，監測數據微幅超過最高容許數值，最後因無法排除而取消發射，最快今日上午同時間再啟動程序，發射升空。

「獵風者」歷近十年設計打造完工，昨天在國人期待聲中，太空中心全程轉播，倒數最後十四秒，當地控制中心發現偵測故障警示的紅燈亮起，經過五、六分鐘的檢測後狀況仍無法排除，最後取消發射。

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太空中心主任吳宗信昨天從轉播畫面看到第十四秒卡關，他表示，火箭有超過十萬個零件組裝而成，很多零件需彼此協調、互相合作，一旦一個出問題，飛行過程就有很大風險，因此火箭上有多感測器，隨時監測狀態，不能冒險，而火箭發射取消也是常有的事。

太空中心指出，從事後亞利安公司發布的新聞稿來看，由於在最後倒數期間有相關測量數值略高於最大容許數值，經查是火箭地面設備的問題，該公司為安全起見，中斷發射程序。

太空中心表示，亞利安公司後續檢查，認為問題不大，火箭發射器及其搭載的衛星如THEOS-2（泰國衛星）、獵風者衛星以及其他輔助酬載等，都處於穩定且安全狀態。

「獵風者」搭載我國研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）」，可執行海面風速觀測任務，能幫助氣象觀測劇烈天氣、颱風等形成，有八十三％關鍵元件為台灣自製、廿家廠商參與，展現我國太空科研能量，讓台灣在未來全球太空產業不缺席。

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