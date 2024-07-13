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振興女醫生遭控「業績暴增3億」 今公開所得申報喊告

振興醫院。（資料照）

振興醫院。（資料照）

2024/07/13 19:34

〔記者邱芷柔／台北報導〕心臟科名醫林昌琦去年接任振興醫院企業工會理事長後，疑因向勞動部等單位檢舉院內曾姓女醫師業績不合理，而遭院方記過並停聘，引發外界質疑醫院打壓工會。院方日前說明，對林的處分是因其個人不當行為，決定在合約期滿後不再續聘，曾姓女醫師今（13日）則公開與丈夫的合併申報所得清單，強調「與先生兩人2020年綜合所得總額為1080萬元，哪來的我個人年薪達2000多萬？」，並透過醫院發表聲明表示，下週將對林昌琦提出加重誹謗告訴。

根據《鏡週刊》報導，林昌琦檢舉同事曾姓醫師的業績不合理，2018、2019年不到5千元，但在2020年暴增至3億餘元，抽成可能達3000萬元。院方以林散布不實消息記大過處分，林向勞動部申訴，調查後勞動部認為林的質疑有根據，且舉發行為屬於「工會活動」，命令撤銷記過並對院方罰款10萬元。然而院方於7月1日起停止聘用林，並強調，此決定基於公平原則和醫務需求，是林個人不當行為，與工會無關。

「哪來的我個人年薪達2千多萬？」曾姓女醫師今天公開與丈夫的合併申報所得清單，並表示，林把未被續聘的原因說成是因為調查她業績增加不合理，以正義之舉的說法博取同情，讓外界認為是院方打壓工會。

曾姓女醫師在聲明中直言，「我決定於下週對我曾經尊敬，但現在已不再尊敬的醫界前輩林昌琦醫師，正式提出加重毀謗的告訴。」她在聲明提到四點說明，第一，林醫師明知健康管理中心醫師不會從掛名的業績中獲得分潤，也了解醫院的薪資計算方式，但卻蓄意誤導媒體，對同事造謠；第二林醫師宣稱她2020年業績爆增至3.4億、年薪達2200多萬，但實際上她和先生合併申報所得僅1080萬元。

第三，她在先生鼓勵下，決定不再姑息惡意造謠者，因為這對振興醫院和健康管理中心造成很大傷害；第四是她公開所得申報資料，下週將委任律師對林醫師提出加重毀謗之訴。

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