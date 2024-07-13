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美女新住民開畫展 記錄「台灣最美的風景」

蘭嵐（右）、彭嵐（中）為移民署署長鐘景琨（左）導覽並介紹畫作及創作理念。（記者邱俊福翻攝）

蘭嵐（右）、彭嵐（中）為移民署署長鐘景琨（左）導覽並介紹畫作及創作理念。（記者邱俊福翻攝）

2024/07/13 20:11

〔記者邱俊福／台北報導〕兩位中國配偶蘭嵐與彭嵐，以「台灣最美的風景」為主題，用水彩、油畫等素材，舉辦「詩畫台灣-『嵐』雙個展」，今天在北市古亭捷運站附近的大岡藝術空間舉行開幕茶會，將展覽至本月20日，畫作展出後進行公益義賣。參加開幕茶會的移民署署長鐘景琨說，這場雙人畫展反映出兩位新住民在台的築夢成果，台灣已成她們的新家鄉。

鐘景琨表示，為持續協助新住民發揮才華，政府舉辦「新住民及其子女築夢計畫」迄今邁入第10屆，在新住民培力發展資訊網則呈現歷屆築夢計畫成果冊。而這次畫展為第10屆「新住民及其子女築夢計畫」獲獎組別之一，獲得8萬元補助。

蘭嵐來自福建，10年前以中國學生身分來台就讀大學法律研究所，期間與學長相識共結連理，婚後在先生的律師事務所擔任法務主任，並在移民署北市服務站擔任志工7年，協助來台的新住民。蘭嵐自小熱愛畫畫，來台後重拾畫筆，斜槓人生跨足大學美術系在職專班就讀，她的畫風從人物乃至風景，都融入了對生活的體驗。

彭嵐則來自貴州，與先生結婚23年，幸福的生活雖然因先生去世而中斷，但對台灣的熱愛則化做畫筆，記錄了她與先生在這片土地辛勤耕耘的證據。彭嵐說，繪畫治癒了我，讓我能夠專注並記錄下對台灣和已故愛人的思念。

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