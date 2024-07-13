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新北永續體驗營 高中生行動劇秀環保理念

學員以冰雪奇緣為主題結合環保理念進行演出。（新北市環保局提供）

學員以冰雪奇緣為主題結合環保理念進行演出。（新北市環保局提供）

2024/07/13 19:55

〔記者羅國嘉／新北報導〕為培育關注永續發展的新世代，新北市環保局舉辦暑期環境教育營隊「永續未來學院」高中體驗營，也邀請網紅「萬秀洗衣店」主理人張瑞夫分享環保觀念。環保局長程大維表示，從成果發表行動劇中，看見學員將課程所學吸收，並轉化為自己對環保的理解，感受到新世代創意與熱忱，期望學員能將環保行動落實在日常生活中，並發揮自身的影響力，帶動身邊的人一起實踐永續綠生活。

程大維指出，新北市致力推廣全齡化環境教育，2022年起環保局「永續未來學院」也推出為轄內國高中生量身打造的營隊活動，持續擴大環境永續議題推廣的年齡層。

程大維進一步說，7月10日至11日2天1夜的高中體驗營共30名高中生參與，並帶領學員走訪淡水河兩岸的環境教育設施場所，包括參觀八里垃圾焚化廠，讓學員們完整了解垃圾處理流程，並深入討論垃圾增加對環境造成的影響，及源頭減量的重要；以及前往齊柏林環境學習中心，透過鏡頭影像一起探索自己生活中的島嶼。

張瑞夫也從許多面向探討「客人未領衣物」這件事，不光是衣物本身可能的浪費，日積月累壓縮店內空間，連帶影響店內照明，也可能增加碳排放，讓學員們了解原來生活環境中有很多小細節都值得去關注和改善。另外，營隊還邀請到思樂樂劇場執行長曾令羚，向學員傳授在永續新世代中非常重要的溝通表達與表現力，並帶領學員將氣候變遷、自然災害、減塑減廢、循環經濟等議題帶入戲劇中。

最後，成果發表中學員們更學以致用，運用戲劇秀出自己的環保理念。六個小隊分別以「食、衣、住、行、樂、購」面向為主題，自己設計透過經典童話故事角色、聲音表演、道具旁白，並結合營隊中所學的各項減塑知識，發展出獨一無二的行動劇。

有的小隊以小美人魚為主角，承諾不用一次性餐具而獲得雙腳，與王子快樂出遊途中，卻因使用了一次性餐具，變回原形，最後王子用環保餐具向美人魚求婚，邀她加入環保行列；以「購」為主題的小隊主角是愛購物的艾莎公主，因為購物產生太多包裝袋和塑膠袋，透過家人的引導，最終學會開始使用環保袋；也有的小隊把童話國王的新衣改編為國王的環保衣，使用環保材質製作一套衣服，永續又時尚。#

學員參訪齊柏林空間「韌島」特展-與齊導一同看見台灣。（新北市環保局提供）

學員參訪齊柏林空間「韌島」特展-與齊導一同看見台灣。（新北市環保局提供）

學員前往八里垃圾焚化廠了解垃圾處理過程。（新北市環保局提供）

學員前往八里垃圾焚化廠了解垃圾處理過程。（新北市環保局提供）

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