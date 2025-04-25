明大雨轟炸！東北季風+華南雲雨夾擊 雨勢晚上才漸緩

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/04/25 18:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕注意明天（26日）大雨！中央氣象署預報，受東北季風和華南雲雨區東移影響，明天北部、東半部和大台北地區有局部大雨，晚上起西半部雨勢才緩。

氣象署預報員張承傳說，明天基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，中部及東南部地區也有局部短暫陣雨；週日（27日）東北季風減弱後，天氣才會比較穩定、氣溫回升，但午後北部地區及其它山區有局部短暫陣雨，白天氣溫也會恢復到29度到30度。

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「下週一（28日）另外一波鋒面和東北季風通過，天氣又轉為不穩定」，張承傳說，屆時中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其它地區也有雨勢，但鋒面很快會通過，不過白天氣溫也會跌到約26度。

張承傳說，下週二（29日）水氣減少，但仍受到東北季風影響，北部和東北部天氣仍涼，不過各地為多雲到晴，僅僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，直到下週三（30日）東北季風減弱，白天氣溫回升。

張承傳說，下週二起水氣減少，直到下週五各地大多是多雲到晴，北部和東北部白天溫度可回復到30度左右，但五月1日、2日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來2週天氣變化快速，台灣附近水氣偏多，受華南雲雨區及鋒面影響期間，天氣較不穩定，中部以北及東半部有較大雨勢發生的機率。雨量指標顯示，未來第2週（5月3日到5月9日）期中至期末有較強降雨訊號，其他時間降雨訊號較弱。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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