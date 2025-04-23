「見佛殺佛」徐巧芯跪拜媽祖 曹興誠轟：香根本沒點著連媽祖都騙

前聯電董事長曹興誠今日指出，徐巧芯實在是「大奸巨惡」！得意時「見佛殺佛」，現在快被罷免了，假裝「見佛拜佛」，希望爭取同情，確實「能伸能屈」。不過她拿的香根本沒點著，真是連媽祖都敢騙。 （圖擷取自曹興誠臉書）

2025/04/23 11:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委徐巧芯日前跪在街頭拜媽祖，前聯電董事長曹興誠今日直指，感覺此女實在是「大奸巨惡」！得意時「見佛殺佛」，現在快被罷免了，假裝「見佛拜佛」，希望爭取同情，確實「能伸能屈」。不過她拿的香根本沒點著，真是連媽祖都敢騙。

曹興誠發文表示，台灣敬拜媽祖、關公的信徒都超過1000萬。我們敬拜祂們，不應該只是自私地求祂們保祐個人的平安幸福，而應該學習祂們捨身救人和忠於故主的勇氣和道義。

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曹興誠指出，有人說關公、媽祖都來自「中國」，所以認同祂們就應該認同「中國」。這個説法很有欺騙性。第一，現在的「中華人民共和國」是信仰馬克思列寧主義的「中共國」，是中國的殘暴殖民者，沒資格代表傳統的中國。第二，所謂「禮失求諸野」，關公、媽祖信仰在「中共國」早已被中共摧毀，靠台灣才能留存。中共國現在假意尊重祂們，只是為了統戰台灣人而已。

曹興誠痛批，國民黨的黨工和立委，都背叛了該黨傳統的反共立場，一心一意地要拉著台灣人去向中共投降，還不斷幫中共恐嚇台灣人，說不投降就會被戰爭懲罰。這樣背信忘義、貪生怕死，還敢去拜關公媽祖，那是欺騙神明，必遭天譴。

「最近看到徐巧芯跪在路邊敬拜媽祖巡行，感覺此女實在是大奸巨惡！」曹興誠質疑，得意時「見佛殺佛」，現在快被罷免了，假裝「見佛拜佛」，希望爭取同情，確實「能伸能屈」。不過她拿的香根本沒點著，真是連媽祖都敢騙。

曹興誠強調，他是罷免徐巧芯的領銜人。老道下山降魔，群妖必被罷免！徐巧芯等國民黨立委通敵賣國、多行不義，臨時抱佛腳是沒用的，徒見其噁心狡詐而已。

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