台中科博館有色狼！女童疑被偷拍裙底 嫌犯落跑前喊「對不起」

台中市北區國立自然科學博物館。（記者許國楨攝）

2024/07/14 16:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區國立自然科學博物館，11日下午驚傳一起疑似偷拍案件，一名女童與家人看展時，突遭陌生男子靠近碰觸裙子，她懷疑被偷拍嚇壞大喊「色狼」，男子也在倉皇中逃離。轄區警方今天表示，已鎖定特定犯嫌，將持續追查釐清案情。

有民眾在網路論壇發文說，11日前往科博館看展，突然有一名國小至國中的女孩子尖叫，大聲喊「有色狼！」全部人都很擔心看向她，下一秒變態在暴雨中跑了出去，都還不及看清結果還是被他逃掉。經了解，該名12歲女童當天與家人一起至科博館看展覽，遭1名陌生男子碰觸到裙子。

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對方跟被害人說「對不起」後就離開，家長懷疑遭到偷拍，欲上前攔人時，該名男子已快速逃離現場；對此轄區第二分局今天說，事後女童在父親及社工陪同下前往派出所報案製作筆錄，經警方詢問後，家屬表示暫不提出告訴，目前警方已調閱周邊監視器，鎖定特定犯嫌，將持續追查犯嫌身分，以釐清案情。

第二分局強調，民眾現場若是遭遇疑似性騷擾、偷拍等案件，呼籲保持冷靜、大聲呼救引起旁人注意，儘速通報警方到場，以免個人權益持續受到不法侵害。

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