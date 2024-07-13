為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「==6.見」是啥意思？答案曝光網友震驚：不能接受「==」

許多年輕人傳訊時用符號代替文字表達已成常態。示意圖。（美聯社檔案照）

許多年輕人傳訊時用符號代替文字表達已成常態。示意圖。（美聯社檔案照）

2024/07/13 23:16

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多年輕人傳訊時用符號代替文字表達已成常態，而人氣插畫家「掰掰啾啾」昨發文表示，現在年輕人打「==」已經不是無言表情的意思，而是「等等」，所以「==6.見」的意思即是「等等六點見」，貼文發出後引起網友熱烈討論。

「掰掰啾啾」12日在Threads發文表示，「剛得知現在『= =』這個符號已經不是無言的表情，而是『等等』，所以年輕人要打『等等6點見』可能會打成『==6.見』」。

貼文發出後引起熱議，許多網友紛紛留言，「不能接受==（開玩笑哈哈）但真的第一次看到這個用法，我是什麼守舊派嗎？」、「我不接受，我要號召老人文藝復興！」、「我比較在乎= =中間要不要空格==」、「我的世界要崩塌了」、「我進去全家：====================」、「打字有那麼難嗎」、「中國用語而已，最近紅起來罷了」、「==，我是不是老了」、「==== ====! （命運交響曲」、「沒啦台灣還是無言的意思，是中國那邊用法才是等等」。

由 @byebyechuchu 發佈
在 Threads 查看

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
年輕人打字不愛用「這」符號！過來人勸：公事上必須用
2023/09/27 23:21

年輕人打字不愛用「這」符號！過來人勸：公事上必須用
年輕人不想被長輩監控 學者︰每個世代自有熱門平台
2024/01/21 05:30

年輕人不想被長輩監控 學者︰每個世代自有熱門平台

台灣大哥大運動家族選手闖奧運 蔡明忠：若奪冠每人10萬美元獎金
長再帥都扣分？ 網列男生文字聊天 「這些打法」秒激怒女性
2023/08/22 14:27

長再帥都扣分？ 網列男生文字聊天 「這些打法」秒激怒女性
「按讚」落伍啦！Z世代還厭惡「這些表情符號」︰粗魯又失禮
2022/10/13 12:51

「按讚」落伍啦！Z世代還厭惡「這些表情符號」︰粗魯又失禮
宅宅傳訊必加「這符號」？ 網友不認同：傳「這個」更宅......
2023/02/12 18:53

宅宅傳訊必加「這符號」？ 網友不認同：傳「這個」更宅......
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播