「==6.見」是啥意思？答案曝光網友震驚：不能接受「==」

許多年輕人傳訊時用符號代替文字表達已成常態。示意圖。（美聯社檔案照）

2024/07/13 23:16

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多年輕人傳訊時用符號代替文字表達已成常態，而人氣插畫家「掰掰啾啾」昨發文表示，現在年輕人打「==」已經不是無言表情的意思，而是「等等」，所以「==6.見」的意思即是「等等六點見」，貼文發出後引起網友熱烈討論。

「掰掰啾啾」12日在Threads發文表示，「剛得知現在『= =』這個符號已經不是無言的表情，而是『等等』，所以年輕人要打『等等6點見』可能會打成『==6.見』」。

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貼文發出後引起熱議，許多網友紛紛留言，「不能接受==（開玩笑哈哈）但真的第一次看到這個用法，我是什麼守舊派嗎？」、「我不接受，我要號召老人文藝復興！」、「我比較在乎= =中間要不要空格==」、「我的世界要崩塌了」、「我進去全家：====================」、「打字有那麼難嗎」、「中國用語而已，最近紅起來罷了」、「==，我是不是老了」、「==== ====! （命運交響曲」、「沒啦台灣還是無言的意思，是中國那邊用法才是等等」。

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