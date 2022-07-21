營養午餐護石斑 漁業署預計將用掉1600噸

學校營養午餐將加供石斑。（記者楊媛婷攝）

2022/07/21 19:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕行政院今（21）宣布，9月後學校營養午餐將每個月供應一次石斑魚料理，農委會向行政院提報「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，政院今表示會再追加6億元預算，並由主計總處籌措；漁業署表示，預估該計畫將全部會用掉約1600公噸的石斑，若計入之前農委會投入護石斑的4億費用，總計經費達10億。

我國自今年5月起將使用國產食材的3章1Q食材的營養午餐獎勵金提高為每名學童10元，其中條件包含每個月將增加供應1次國產水產品，9月後我國營養午餐將每個月供應1次石斑魚料理，預計有約180萬名學生受惠。

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教育部在在新聞稿表示，這次會用的是龍膽石斑；漁業署代理署長張致盛進一步說明，供應營養午餐的水產品會從國產漁獲選擇，但因為一次要供應給大量學生使用，因此會考量供貨來源是否穩定且大量，吃起來也要讓人驚艷，而石斑魚就是其中很好選擇，國內石斑魚7成都是龍虎班，因此供應會以龍虎班為主。

張致盛說，該計畫將從9月開學後提供學校營養午餐4次石斑魚料理，目前國內石斑生產最多的為龍虎班，占總體石斑產量的7成，張致盛說，由於供應營養午餐的魚貨來源必須考量要大量供應，經精算與跟餐盒公會討論後，每名學生1次可吃到70克的魚肉，至於烹調方式還要討論。

目前使用營養午餐的學生有約180萬人，若以每名學生一次吃70克的石斑清肉計算，全部計畫吃4次，等同會用掉約504噸的石斑魚清肉，不過總體會用掉1600公噸的石斑魚，張致盛解釋，石斑須經過三清（去鱗去鰓去內臟）處理，並且供應給學生的石斑魚必須無刺，因此都是供應清肉，至於魚頭、碎肉等會在加工廠做另外處理。

漁業署也已盤點加工量能，加工處理不會有問題，也不會影響原有加工處理排程，張致盛說，除了營養午餐外，未來也會持續努力將石斑魚帶到國軍膳食、團膳。

中國自6月13日後無預警暫停台灣石斑輸入，農委會估有3600公噸的石斑受影響，其中蓄養預計1公噸，用多元形式對內行銷預計1600噸，加工凍儲與海外行銷1千噸，提出總體護漁費用約4億，若計入營養午餐使用石斑魚的6億經費，總體護漁費用約10億，也因營養午餐使用石斑，預期對內銷售的石斑魚數量已提前達標。

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