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冷氣裝修師傅曝顧客奇葩要求 同行看完超有共鳴！

某位冷氣裝修師傅分享上班聽到的奇葩要求，像是客人提出「可以半夜來安裝」、「能先裝我這邊再去別人那」。示意圖，與本文無關。（資料照）

某位冷氣裝修師傅分享上班聽到的奇葩要求，像是客人提出「可以半夜來安裝」、「能先裝我這邊再去別人那」。示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/07/14 20:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期天氣炎熱難耐，冷氣需求大增。某位冷氣裝修師傅近日在網上分享自己曾聽到的奇葩要求，像是客人提出「可以半夜來安裝」、「能先裝我這邊再去別人那」和「早上6點先來我這洗冷氣再去上班」，讓不少同業有共鳴。

一名自稱是冷氣裝修師傅的網友在Dcard上分享過去聽到來自客人的奇葩要求，例如有某位客人要求在辦公室安裝冷氣，老闆告知目前行程排滿到2、3個禮拜後無法提前，對方竟說「你們可以半夜來裝啊我可以等」，讓原PO在心裡暗罵「林北不用睡覺啊？」

還有客人也是詢問安裝冷氣，老闆告知預約排滿，對方卻說「你可以先來我這裡裝一裝，再去別人那裡」，讓老闆忍不住反問對方：「如果今天是跟你預約，我放鳥你你可以接受嗎？」當下直接讓那位「奇葩客人」無言以對。此外，還有客人因洗冷氣需要排隊，要求9點才開始上班的師傅「可以早上6點先來洗冷氣再去上班」，讓他們相當傻眼。

文章曝光後吸引許多網友留言，「為什麼奧客都不在涼爽的月份先裝好冷氣？」、「非上班時間和想插隊的錢給到位啊！」。也有同行留言，「我現在都抱著『現在是你求我不是我求你』的心態在應付客人」、「我也遇過客人在店外面車鑰匙掉進水溝找我們幫忙，聽到說『這我們也撿不到』，馬上說怎麼辦你們要幫我處理啊」。

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