全國中小學營養午餐補助加碼！9到12月每月一餐石斑魚

抗中打壓，行政院加碼全國營養午餐9到12月每月一餐石斑魚補助。（記者李欣芳攝）

2022/07/21 12:50

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天敲定全國中小學營養午餐加碼6億元的補助，全國國中小9月到12月營養午餐每月會有一餐石斑魚餐。由於中國先前打壓台灣的石斑魚，此舉引發外界聯想，行政院發言人羅秉成表示，台灣優質的石斑透過營養午餐提供給小朋友食用，這是兩全其美的做法；教育部長潘文忠說，全國國中小9月到12月，將支出6億元預算讓石斑魚入菜，不會影響學生原本繳的營養午餐費用。

中國日前禁止台灣石斑魚輸入，蔡政府在下學期要讓石斑魚納入營養午餐，額外編列6億經費。對媒體追問預算來源，羅秉成補充，經費是由政院主計長籌措，「預算已經有所安排，若要對外說明再說明」。

請繼續往下閱讀...

至於是否以後只要被中國禁農產品，就要讓學生來吃？潘文忠說，農產品很優質，受到政治不當的干預很可惜，不會因為「去化哪些農產品」採取來做，只是石斑魚對許多孩子來說，不見得有機會吃到。過去學校營養午餐沒有石斑魚，教育部因此與農委會有這樣的規畫。

羅秉成補充說，這是兩全其美的做法，大家都知道，我們的石斑魚受到中國大陸的打壓，中國在輸入上違反國際貿易慣例，石斑魚是比較貴也比較優質的產品，能透過營養午餐提供給小朋友使用，這也是非常好的做法 。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法