為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全國中小學營養午餐補助加碼！9到12月每月一餐石斑魚

    抗中打壓，行政院加碼全國營養午餐9到12月每月一餐石斑魚補助。（記者李欣芳攝）

    抗中打壓，行政院加碼全國營養午餐9到12月每月一餐石斑魚補助。（記者李欣芳攝）

    2022/07/21 12:50

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天敲定全國中小學營養午餐加碼6億元的補助，全國國中小9月到12月營養午餐每月會有一餐石斑魚餐。由於中國先前打壓台灣的石斑魚，此舉引發外界聯想，行政院發言人羅秉成表示，台灣優質的石斑透過營養午餐提供給小朋友食用，這是兩全其美的做法；教育部長潘文忠說，全國國中小9月到12月，將支出6億元預算讓石斑魚入菜，不會影響學生原本繳的營養午餐費用。

    中國日前禁止台灣石斑魚輸入，蔡政府在下學期要讓石斑魚納入營養午餐，額外編列6億經費。對媒體追問預算來源，羅秉成補充，經費是由政院主計長籌措，「預算已經有所安排，若要對外說明再說明」。

    至於是否以後只要被中國禁農產品，就要讓學生來吃？潘文忠說，農產品很優質，受到政治不當的干預很可惜，不會因為「去化哪些農產品」採取來做，只是石斑魚對許多孩子來說，不見得有機會吃到。過去學校營養午餐沒有石斑魚，教育部因此與農委會有這樣的規畫。

    羅秉成補充說，這是兩全其美的做法，大家都知道，我們的石斑魚受到中國大陸的打壓，中國在輸入上違反國際貿易慣例，石斑魚是比較貴也比較優質的產品，能透過營養午餐提供給小朋友使用，這也是非常好的做法 。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    政院推偏鄉學童88天營養午餐選餐補助 每餐62元納石斑料理
    2022/07/21 11:27

    政院推偏鄉學童88天營養午餐選餐補助 每餐62元納石斑料理
    挺石斑魚！ 嘉義知名沙鍋魚頭賣龍虎斑魚頭 1年賣3萬份
    2022/07/20 18:05

    挺石斑魚！ 嘉義知名沙鍋魚頭賣龍虎斑魚頭 1年賣3萬份

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    綠委衝台鐵買石斑魚便當 驚見5星級大咖顧攤
    2022/07/20 16:58

    綠委衝台鐵買石斑魚便當 驚見5星級大咖顧攤
    中國禁石斑魚！漁民羡慕高雄 南市府：輸中漁民僅2戶
    2022/07/19 13:02

    中國禁石斑魚！漁民羡慕高雄 南市府：輸中漁民僅2戶

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    暑假何處去？ 金牌農村推石斑童趣營+海鮮趴
    2022/07/17 17:54

    暑假何處去？ 金牌農村推石斑童趣營+海鮮趴
    大啖台灣芒果 日本師生驚豔
    2022/07/15 05:30

    大啖台灣芒果 日本師生驚豔
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播