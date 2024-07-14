年輕人超流行「1穿搭」 鄉民困惑：是我老了嗎 ？

復古的「Y2K」風格成為時下年輕人的流行。示意圖。（資料照）

2024/07/14 20:39

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨時代變遷，流行也不斷在變化，有網友分享，他發現現在年輕人非常流行「Y2K」，像是金屬細框眼鏡、七分牛仔褲及白長襪，讓原PO困惑表示，「國中穿白長襪還會被笑，所以大家都穿隱形襪，這樣的我已經是小朋友眼中的LKK了嗎」。

「Y2K」起源自「Year 2000」的縮寫，代表1990年後期至2000年初期的千禧年穿搭風格。當時網路世界才剛開始發展，新舊交融的文化造就了Y2K誇張大膽的風格，近期則成為Z世代的流行指標。

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一名網友在PTT 發文指出，最近在滑IG跟Threads的時候，發現現在小朋友流行無框或金屬細框眼鏡，以及七分牛仔褲跟白長襪，讓他困惑表示，「除了七分褲在我國小到國中流行以外，其他都更早以前就流行，國中穿白長襪還會被笑，大家都穿隱形襪，這樣的我已經是小朋友眼中的LKK了嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「幾年後再看就會變得超醜、超土的那種潮流，不用太在意」、「現在只有老人會穿隱形襪了」、「現在還有新詞，Y3K科技未來風」、「沒騙你，現在年輕人都是長襪配拖鞋的」、「韓團帶起的流行」、「服裝我不太懂，但是Y2K的音樂真的很多」、「現在的流行真的是40歲以上流行過的」、「LKK已經沒人在講了」。

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