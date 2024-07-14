好市多座位區「1改變」引論戰！會員嘆：吃的好辛苦

好市多以豐富又實惠的商品吸引許多會員加入。（資料照）

2024/07/14 21:47

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以豐富又實惠的商品吸引許多會員加入，不過近日有網友發現，好市多賣場熟食區的四人桌有一半被沒有附椅子的高腳圓桌給取代，此舉也讓兩派會員在網路掀起論戰。

一名網友在臉書社團《COSTCO好市多 商品消費心得分享區》分享一張照片，照片中可見內湖店的熟食區有一半的四人桌已被沒有附椅子的高腳圓桌給取代，原PO也猜測，「一半變成站立了，看來是防止佔位不走」。

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貼文曝光後，掀起兩派會員論戰，「我覺得這樣比較好，增加翻桌率大家才不用等」、「真的很多在蹭冷氣的」、「懲罰台灣人的無限上崗」、「在日本很普遍的立吞，我覺得很好，但是大多的台灣人還是沒辦法接受」、「都坐著不走吹冷氣，難怪人都塞住，趕快吃一吃換人吃」、「這種超級棒，真的很討厭一堆人併桌」、「應該把椅子全部撤走」。

另一派網友認為，「好市多越來越爛了，收會員費還一直漲，逛完原本可以坐一下吃個沙拉」、「老人家小孩子沒辦法這樣站」、「可以加上高腳椅嗎？賣場逛累了，可以小坐一下吃個東西，但又不至於太舒適，所以不會久坐」、「繳了年費，洋蔥也沒了，小黃瓜醬也沒了，現在連椅子也收起來了，改天連飲料也不能續杯了」、「二等公民吧」、「這麼多人喜歡站著吃喔 ，太奴了吧，花錢還不能好好坐下來吃」。

好市多內湖店的熟食區有一半的四人桌已被沒有附椅子的高腳圓桌給取代。（擷取自《COSTCO好市多 商品消費心得分享區》）

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