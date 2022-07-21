「凍」未條！ 雲縣多所學校營養午餐調漲

物價漲不停，學校「凍」未條，雲林縣多所學校要調漲營養午餐費。（記者黃淑莉攝）

2022/07/21 14:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕物價上漲很有感，雲林縣有多所學校營養午餐「凍」不住了，函報縣府將從9月起調漲午餐費漲幅最高逾3成。

雲林縣府教育處指出，全縣公立國中、小學有185所，有12所函報從111學年度起調漲營養午餐費用，從原本一個月600元漲到700、750及800元不等，漲幅最高逾3成，這也是繼107學年度有2、30所學校調漲後，最多學校報請調漲一次。

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這次調漲學校的斗六鎮南國小、石榴國小表示，學校營養午餐已多年沒調整，實在是因為去年至今年物價調漲太嚴重，每月600元每餐的食材費約19元，以目前菜、肉、蛋齊漲的狀況下，根本買不到什麼，考量要讓孩子吃得健康、營養，學校經調查家長意見及送家長會同意情況下，決議調漲午餐費。

石榴國小校長蔡正龍指出，學校營養午餐費原本600元，以每個月22天算，每天食材費約19元，要買二菜、一肉加一湯的食材，以現今物漲狀況，19元買不到什麼東西。

蔡正龍說，學費午餐費已超過10年沒調整，前幾年原本也想調漲，但多數家長不同意，這次再調查，僅0.2%家長認為維持原價，超過9成都同意漲價，主要就是家長也感受到物價漲太凶了，調漲後一餐食材費約30元。

教育處表示，學校調整營養午餐費只要有做家長意願調查、經家長會通過，報縣府備查縣府尊重學校決議。

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