林世賢追到南彰化遞陳情書 請求交長速展開彰市兩大交通建設

彰化市長林世賢（左1）今天向交通部長李孟諺（右1）為彰化市兩大交通建設請命。（彰化市公所提供）

2024/06/24 11:53

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市長林世賢今天（24日）當面向交通部長李孟諺遞交「彰化建設刻不容緩，懇請部長協助大力推動」的陳情書，請求部長能指示交通部，針對「彰化鐵路高架化」與「台中捷運綠線延伸彰化」兩大攸關彰化發展命脈的交通建設早日展開。

交通部長李孟諺今天到南彰化視察交通建設時，彰化市長林世賢偕同市民代表林明賢、吳淑敏追到南彰化，當面向李孟諺遞交陳情書。

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林世賢指出，現彰化市鐵路高架化可行性評估已獲行政院審查通過，卻因檢修廠遷移問題，持續卡關，明明高架化已近在眼前，卻有如登萬重山般困難，懇請部長儘速與彰化縣政府協調，瞭解地方執行困難，並協助解決問題，實因彰化不能再等了。

他說，台中捷運綠線延伸彰化將開啟彰化公共運輸新紀元，為彰化捷運系統起航點，關乎彰化交通運輸未來走向，不可謂為不重，惟本案至今仍需俟擴大彰化都市計畫審定後，始得將綜合規劃報告送行政院審查，弟世賢知兩案關連甚深，惟如此拖延絕非百姓之福，故乃請部長亦與縣府研商，加速擴大彰化市都市計畫進程，以利彰化捷運推動，早日實現人民殷殷期盼。

林世賢說，彰化市爭取彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸至彰化為彰化發展百年大計，惟所需經費亦相當龐大，地方需負擔高達170億元，造成財政相當大的負擔，屆時勢將排擠其他建設，他請部長考量彰化縣財政，酌予提高中央配合經費，減輕地方負擔，提高建設執行可行性。

林世賢強調，彰化市為23萬人口城市，惟長期無重大公共建設投資，公共設施已嚴重落後，有待中央及縣政府關注，為彰化市重新擘劃新格局，以迎頭趕上成為現代化都市。

彰化市長林世賢（左）今天向交通部長李孟諺（右2）遞交陳情書，為彰化市兩大交通建設請命。（彰化市公所提供）

彰化市長林世賢（左）今天向交通部長李孟諺（右）遞交陳情書，為彰市兩大交通建設請命。（彰化市公所提供）

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