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截肢者過世後也能留全屍 桃市殘肢火化預計8月施行

桃市府民政局增訂殘肢火化收費標準，經議會備查通過，預計今年8月正式施行。（圖由桃市府民政局提供）

桃市府民政局增訂殘肢火化收費標準，經議會備查通過，預計今年8月正式施行。（圖由桃市府民政局提供）

2024/06/24 12:26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府民政局修訂公立殯葬設施使用收費標準條文，增訂殘肢火化收費標準，經議會備查通過，預計今年8月正式施行，回應截肢者希望身後事能完整圓滿的期待。

民政局表示，依據殯葬管理條例規定，要有死亡證明才能火化，而因故截肢者，殘肢被認定是生物醫療廢棄物，不列在火化場收費標準內，若要處理須有特定許可，殘肢只能自行冰存，或交由殯葬業者集中處理，截肢者難以死後留全屍，為此，民政局修訂「公立殯葬設施使用收費標準」條文，增訂殘肢火化收費標準，讓因故截肢的民眾能先火化殘肢，待往生遺體火化之後，再與殘肢骨灰一同合葬，完成「留全屍」的心願。

民政局表示，依據收費標準，設籍桃園市的市民，殘肢火化每次1000元，外縣市民眾則是3000元，申請人應檢附身分證明文件及醫療院所開立的殘肢相關證明文件，填具申請書後到桃市府殯葬管理所服務中心櫃檯繳費，殘肢火化時應裝入木製密封容器內，不得放入其他陪葬品，而教學醫院解剖教學研究使用的殘肢，每具木製容器最多放置5隻殘肢。

「殘肢也是身體的一部分，不該被認定是醫療廢棄物。」民政局長劉思遠表示，法律不外乎人情，可以有更溫柔的做法，既然遺體、死胎都能火化，檢附醫療證明的殘肢，也應該比照辦理，透過修法讓殘肢火化，更能符合社會期待需求。

桃園市議會第3屆第9次臨時會，除通過「增訂殘肢火化收費標準」，另也增訂義勇警察、義勇消防人員及依法令從事於公務之殉職人員，使用公立殯葬設施免收費用規定，同樣預計今年8月公布施行。

桃市府民政局增訂殘肢火化收費標準，經議會備查通過，預計今年8月正式施行。（圖由桃市府民政局提供）

桃市府民政局增訂殘肢火化收費標準，經議會備查通過，預計今年8月正式施行。（圖由桃市府民政局提供）

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