新學期營養午餐可吃到石斑 陳吉仲：家長學童漁民3贏

學校營養午餐自9月起將每個月供應一次石斑魚料理。（記者楊媛婷攝）

2022/07/21 16:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕教育部今（21）宣布自9月起，全國學校營養午餐將每個月供應1次石斑魚料理。外界擔憂，是否是因為石斑魚遭中國禁運後銷售面臨困難？農委會主委陳吉仲今（21）表示，這類說法完全跟事實不符，會供應石斑魚是因為今年5月後營養午餐使用3章1Q國產食材獎勵金提高為每位學童10元，隨著獎勵金提高，當初就有要求團膳業者每個月要再多1次供應國產水產品。

中國自6月13日起暫停台灣石斑輸入，農委會祭出3大措施，包含蓄養與凍儲加工、擴大內銷、加強其他市場外銷，依農委會統計，去年台灣生產的石斑魚，內外銷佔比為3比2，已從高度倚賴外銷轉為以內銷居多，教育部今天又宣布將於9月開學後，全國學校營養午餐將每個月供應1次石斑魚料理，對於媒體詢問學校營養午餐供應石斑魚是否是為了解套，陳吉仲立刻表示媒體的說法和事實不符，並表示營養午餐會採用石斑魚是因為今年5月提升營養午餐採用國產食材獎勵金的緣故，因此是互惠，並非是解套。

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陳吉仲進一步指出，為了鼓勵學校營養午餐使用有3章1Q認證的國產食材，從今年5月後，每位學童的獎勵金從6元提高為10元，當時就有要求業者1個月要再額外多提供1次水產品，並提供1-2次用國產大豆非基改豆漿，以及使用國產雜糧如花生、紅豆、地瓜烹製甜湯，今年新學期開學後，全國3600多所學校、超過180萬名學生每個月將可吃1次石斑魚料理，營養午餐供應石斑魚，是家長、漁民、學童的3贏。

陳吉仲也透露，有1百多家團膳業者主動響應營養午餐採用石斑魚，農委會現在負責的是前端處理好石斑魚，將石斑切成魚排、魚片，讓業者更好料理，他也說，很多業者推出石斑料理後，也希望搭配食農教育，讓學生也了解石斑魚的生產情況。

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