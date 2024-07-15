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基層炸鍋！八堵警值勤遭撞亡 被審定「因公死亡」非殉職惹議

基隆市警察局表示，將會協助家屬，爭取最高額度的的撫卹。（記者吳昇儒攝）

基隆市警察局表示，將會協助家屬，爭取最高額度的的撫卹。（記者吳昇儒攝）

2024/07/15 12:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕34歲簡姓男子今年2月底搶奪貨車後，撞進基隆市警察局八堵分駐所，導致警員蘇昱鴻重傷身亡。市長謝國樑認為蘇員是因公殉職，請署長及局長討論後從優撫卹。近期銓敘部判定出爐，認為蘇員非值勤時遇襲身亡，應屬「因公死亡」而非殉職，引發基層員警熱議。基隆市警察局則指出，近期相關法規正在修訂，將會幫忙爭取最優撫恤金。

基隆市警察局表示，目前初步審定蘇員為「因公死亡」，雖不符大眾期待，但目前法規正在修改，警局將會協助家屬，爭取最高額度的的撫卹。

資深警界人事科員指出，員警身亡撫卹分為3個層級，最基本的是上班時間（含備勤）遭遇事故身亡，該部分撫恤金為300萬元，第二階段則是執勤時間遭遇事故身亡，撫恤金為600萬元，此外就是因冒險犯難時發生事故身亡，如與歹徒搏鬥、槍戰等因素死亡，撫恤金最高得領1200萬元及1400萬元。

據了解，蘇員遇難當時雖是上班時間，但依警察人員人事條例施行細則規定，員警須於執行搶救災害、拘提或逮捕案犯勤務，遭受暴力或意外危害或處理對其生命有高度危險之事故，遭受暴力或意外危害，以致死亡，方符合殉職要件。因此蘇男才會被判定為「因公死亡」，雖不符合社會大眾心理期待，卻依法有據。

此外，員警身亡後，除了撫恤金外，仍有數百萬元的保險理賠，還有民間、同仁間的捐款，私下了解，款項已近2千萬元，而非網傳的數十萬。

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