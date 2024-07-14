週一留意午後降雨 大台北、中南部飆37度

氣象署提醒，週一午後留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。（資料照）

2024/07/14 22:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（15日）各地多為晴到多雲天氣，午後要留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，天氣炎熱，各地高溫普遍在34到36度，大台北及中南部持續有局部37度以上高溫發生的機率。

中央氣象署預報，週一各地多為晴到多雲，東南部地區和恆春半島一帶會有不定時局部短暫陣雨，各地山區及中南部地區有局部大雨發生的機率，須留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出留意天氣變化，並攜帶雨具備用，若去山區或溪邊活動更要提高警覺。

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溫度方面，各地高溫普遍在34到36度，大台北及中南部持續有局部37度以上高溫發生的機率，戶外活動須做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。

天氣風險公司指出，未來主要留意高溫炎熱現象，早晚天氣雖然穩定，但午後山區可能有熱對流驟雨，雷雨發生時盡量避至安全處，前往山區或溪谷活動更要留意突發大雨和溪水暴漲的風險。

紫外線指數部分，嘉義縣、嘉義市、澎湖縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為紫色「危險級」；其餘縣市則為紅色「過量級」。

空氣品質方面，週一環境環境風場為東南風，西半部擴散條件稍轉差。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

週一各地高溫普遍在34到36度，大台北及中南部可達37度左右。（擷取自中央氣象署）

週一紫外線指數高，外出請注意防曬並多補充水分。（擷取自中央氣象署）

空品方面，週一竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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