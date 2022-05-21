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    藍綠拚防疫！蔡其昌募PCR檢測機 江啟臣捐千劑快篩

    立法院副院長蔡其昌（中）募集小型PCR檢測機給梨山衛生所。（記者張軒哲翻攝）

    立法院副院長蔡其昌（中）募集小型PCR檢測機給梨山衛生所。（記者張軒哲翻攝）

    2022/05/21 10:47

    〔記者張軒哲／台中報導〕藍綠防疫大車拚！武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數不斷攀升，台中市和平區已有一多百人確診，大梨山地區疫情升溫，繼昨日民進黨籍立法院副院長蔡其昌載PCR檢測機至梨山提供醫療援助，今日藍營立委江啟臣捐贈千劑快篩給和平區公所，由公所統一調配，供中低收入戶與緊急需求使用。

    梨山地區多名採茶移工快篩陽性，台中市最偏遠的環山部落平等國小傳出全校40名學生就有8人確診，部落也有多名幼童確診，原鄉部落疫情升溫，但醫療資源匱乏。和平區代表羅進玉向蔡其昌表達希望可以協助PCR檢測機，也爭取偏鄉地區快篩陽即視為確診，確保在地居民的安全，蔡其昌找到瑞基海洋生技公司無償提供小型PCR檢測機給梨山衛生所，並致電給指揮官陳時中爭取偏鄉地區快篩陽視同確診，得到陳時中與CDC的允諾支持，立即為梨山鄉親解決問題。

    江啟臣指出，昨日親赴指揮中心籲請指揮官陳時中，將偏鄉地區納入快篩陽性視同確診的適用對象，同時加發快篩試劑，才能讓他們可以及時獲得治療，減少疫情所造成的衝擊。今日上午江啟臣至和平區公所捐贈千劑快篩，盼能援助山區居民防疫。

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    立委江啟臣（右3）捐贈千劑快篩試劑給和平公所。（記者張軒哲攝）

    立委江啟臣（右3）捐贈千劑快篩試劑給和平公所。（記者張軒哲攝）

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