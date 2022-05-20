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    首頁　>　生活

    南部疫情升溫 高雄鳳山區連2日確診破千人

    高雄市確診者居家照護期間，有送餐、關懷包、寵物照顧等需求，可撥打38區生活關懷專線。（高市府提供）

    高雄市確診者居家照護期間，有送餐、關懷包、寵物照顧等需求，可撥打38區生活關懷專線。（高市府提供）

    2022/05/20 22:43

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕南部疫情逐漸升溫，高雄市38行政區中，人口數最多的鳳山區，連續2天的確診人數破千!累計至19日，確診人數已達9354人。

    鳳山區人口約35萬6千人，18日單日確診首度突破千例、統計18、19日各新增1037、1036例本土確診個案，累計至19日，確診人數已達9354人，居高雄38個行政區之冠，若加上今天尚未統計出爐的數字，實際確診人數已超過1萬人。

    緊追其後的三民區，是高雄市第二大行政區，人口數約33萬人，19日新增883例，累計確診人數也達8192人；第三名則是小港區，累計確診4623人。

    其餘確診超過2千人的行政區，依序為左營區4410人、前鎮區4402人、楠梓區4082人、苓雅區3787人、鼓山區3156人、岡山區3018人、大寮區2960人、仁武區2406人。

    高市府衛生局指出，高雄今天（20日）新增7440本土個案，其中，密切接觸者有5716例，以同住親友及職場校園為最大宗，居家隔離陰轉陽案例逐步上升，特別是同住家人65歲以上有上升趨勢，該族群是中重症高危險因子，請市民務必多加留意。

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