成大宣傳「確診要領保險才通報、遲早都要得」 被狠酸急刪文

成大已將貼文刪除，不過仍被截圖。（圖擷取自臉書）

2022/05/21 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕全國疫情嚴峻，已有2378校停課，國立成功大學臉書20日PO出一則武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）衛教影片，並PO文稱「遲早都要得，沒人逃得掉」、「就算感染了其實也不需要通報，除非你要領保險金」、「現在感染，抗體加倍」等言論，引起熱議，而成大事後也刪文並將影片隱藏。

成大臉書昨PO出成大醫院副院長林志勝的衛教影片，以「成大防疫知識庫：COVID-19就是流感啦」為題，內容提到，校方邀請林志勝副院長以專業觀點剖析疫情，最直接最犀利的告訴你「那些沒人跟你說過的實話」。並稱影片中有幾個點會讓人很意外，如「COVID-19你遲早都要得，沒人逃得掉」、「就算感染了其實也不需要通報，除非你要保險金」、「染疫的不要覺得自己很衰，現在感染抗體加倍」、「既然如此，過去兩年，台灣到底在封什麼...」等。

請繼續往下閱讀...

這些內容被學生分享到Dcard後引起討論，許多網友紛紛留言「講得好像大家是為那點錢才染疫一樣」、「不用通報是認真的嗎」、「下部影片是不是要說不用快篩啦」、「為什麼搞得好像我一定要得一樣」，狠酸校方粉專言論，事後成大已將這則貼文刪除。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法