公務員頻傳確診 政院及各部會全面開設疫情關懷中心

行政院發言人羅秉成表示，行政院及所屬部會全面開設疫情的關懷中心，進行關懷與協助。（資料照）

2022/05/21 09:46

〔記者李欣芳／台北報導〕武漢肺炎本土疫情全面升溫，國內確診人數已突破百萬人，鑑於各公務機關也有不少人確診，行政院及各部會全面開設疫情的關懷中心，提供確診的公務員所需的關懷及看診、請假等諮詢協助，行政院發言人羅秉成今天受訪表示，行政院及所屬部會各自開設關懷中心一事已由人事行政總處進行彙整，目前政院及各部會已全面開設關懷中心，進行關懷與協助。

據悉，由於本土疫情爆發，目前政院及各部會公務員確診者所在多有，不僅總統府已開設關懷中心，近來都會對外發布每日新增確診人數，行政院及各部會因應機關內部有公務員、工友或司機確診，也展開相關的關懷協助。

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行政院長蘇貞昌19日表示，總統蔡英文日前已指示政府機關與公營事業積極成立關懷中心，同時也鼓勵私部門雇主共同參與，負起照顧員工的責任，希望透過「公私協力」方式，讓每位確診者得到所需的關懷 跟協助。蘇揆要求勞動部就自營工作者及無一定雇主勞工；教育部就各校教職員及學生；經濟部就國營事業、工業區、產業園區廠商員工；科技部就科學園區廠商；衛福部就中低收入者、獨居老人、機構等，以及交通部就國營事業、陸海空運、觀光業等，皆比照此模式，給予相關服務對象所需要的關懷與協助。

羅秉成表示，目前政院及各部會已全面設立關懷中心，先前各部會機關為因應疫情，設置防疫長，要有防疫相關因應措施，如今進一步設立關懷中心，就內部公務員面對疫情的相關權益事項，進行關懷與協助。

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