基隆施打站一早大排長龍 「快篩陽」民眾跟排隊嚇死人

基隆大型施打站一早就排長龍。（記者盧賢秀攝）

2022/05/21 10:28

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗大型施打站今天開打，一早就排長龍，有不少外縣市民眾來搶打BNT，還有快篩陽民眾拿著快篩劑，搞不清楚也跟著排隊，被現場維持秩序的警察請出去，現場民眾直說「嚇死人」。

基隆市今天在基港大樓開設大型集中施打站，上午8點半開打，有人清晨5點就來排隊，人潮不斷湧入，到上午9點多排了400多公尺長，從中正路一直排到海洋廣場前。

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由於海洋廣場周邊在施工，有不少民眾排在車道旁相當危險，經警方協調港公司，同意進入港公司前面廣場排隊。

今天除了基隆人來打，也有不少雙北民眾來打疫苗，連淡水、五股、板橋的民眾都有。有民眾說，疫情快到高峰了，還是打疫苗比較安全。

一對老夫妻一早6點就來排隊，但排到之後卻發現第2劑和第3劑相隔不到3個月，還不能打，排了一早上只好失望離開，這名阿嬤說，她以為只要隔2個月即可。

還有1名快篩陽的人要到對面市民廣場做PCR篩檢，也拿快篩試劑跟著民眾排隊，周邊民眾看了快嚇死了，港警詢問下才知道他是要做PCR的，應該要到市民廣場做篩檢，勸導時也「驚驚」。

基隆市政府表示，隨著BNT疫苗陸續到貨，今天在基隆港務公司開設大型施打站，上午8點30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，民眾可自己挑選AZ、莫德納、高端及BNT等4種疫苗，醫護人員說，很多都是因為BNT來打的。

市長林右昌說，會看今天施打狀況，如果有必要會再擇期再開大型施打站。

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疫情快到高峰期，民眾打疫苗比較安心。（記者盧賢秀攝）

排隊打疫苗的民眾排長龍，排到車道旁。（記者盧賢秀攝）

基隆港務分公司開設大型施打站，民眾排長龍。（記者盧賢秀攝）

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