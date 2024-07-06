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「高雄瘋藝夏」登場 500學生與市民分享藝術饗宴

「2024高雄瘋藝夏」今起至12日在高雄漢神巨蛋廣場、美麗島捷運站登場出。（高雄市教育局提供）

「2024高雄瘋藝夏」今起至12日在高雄漢神巨蛋廣場、美麗島捷運站登場出。（高雄市教育局提供）

2024/07/06 22:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕「2024高雄瘋藝夏」今（6日）至12日在高雄漢神巨蛋廣場、美麗島捷運站登場，全市11校500名藝術才能班學生，將展現音樂與舞蹈等，與市民分享藝術饗宴。

高雄市教育局長吳立森表示，高雄瘋藝夏是將表演舞台還給學生，不僅是一場藝術表演，更是對高雄市藝術教育的肯定與鼓舞，展現學校教育培養學生自信、表達能力、藝術修養。包括中正國小、大仁國中的國樂表演，前金國小、忠孝國小、鳳山國小、中正國小與陽明國小的管樂，以及鹽埕國小的管弦樂等，將為活動增添豐富多彩的風采。

其中前金國小已連續十多年榮獲全國學生音樂比賽管樂合奏國小A組特優，也曾到訪香港、日本、俄羅斯、歐洲等地演出。2019年於俄羅斯加里寧格勒音樂節比賽，以最低平均年齡之姿，榮獲傑出金牌獎殊榮，2024年3月更於捷克布拉格波西米亞青年音樂節的比賽勇奪金牌獎。這次演出特別準備老少咸宜、不分年齡都能引起共鳴的曲子。

另成軍28年的陽明國小管樂團，歷年來在全國學生音樂比賽（高雄市賽及全國決賽）榮獲18次特優佳績，並在日本的國際音樂交流活動中大放異彩。管樂團於現場也帶來一系列耳熟能詳的經典卡通動畫樂曲，包含日本宮崎駿電影配樂「崖上的波妞」、「貓的報恩」、「龍貓」，以及「海洋奇緣」、「哆啦A夢」、「櫻桃小丸子」等，盼喚起童年歲月最有共鳴的音樂語言，帶來令人心曠神怡的音樂之旅。

前金國小管樂團今天在漢神巨蛋廣場演出。（高雄市教育局提供）

前金國小管樂團今天在漢神巨蛋廣場演出。（高雄市教育局提供）

前金國小管樂團於今年3月，於捷克布拉格波西米亞青年音樂節勇奪金牌獎。（高雄市教育局提供）

前金國小管樂團於今年3月，於捷克布拉格波西米亞青年音樂節勇奪金牌獎。（高雄市教育局提供）

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