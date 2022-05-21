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    會考登場各地雲量多 週日起「先北後南」雨彈襲6天

    中央氣象局指出，今天（21日）各地雲量多，降雨主要在於東半部地區。（資料照）

    中央氣象局指出，今天（21日）各地雲量多，降雨主要在於東半部地區。（資料照）

    2022/05/21 06:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（21日）各地雲量多，降雨主要在於東半部地區，此外氣象局預估，週日至下週五（22日至27日）鋒面在台灣附近徘徊，連續多日水氣偏多，天氣不穩定。

    氣象局表示，今天環境吹偏北風，各地雲量增多，不過降雨情況偏少，主要是東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區為多雲到陰、有零星飄雨的天氣，而中南部則大多為多雲，午後在各山區有局部短暫陣雨。

    溫度方面，夜晚清晨各地低溫約21至23度，白天高溫預估北部及宜蘭、花蓮為25、26度，中南部及台東為27至29度，今天同時為國中會考，氣象局祝考生沉著應對，金榜題名。

    氣象局預估，週日至下週五鋒面在台灣附近徘徊，連續多日水氣偏多，天氣不穩定，其中可能會有中小尺度的對流發展，造成較強降雨，目前預估在東半部地區及西半部山區有局部較大雨勢發生的機率。

    週日、下週一鋒面結構較不明顯，週日降雨較緩和，不過雨勢逐漸增加，主要在北部及東半部地區降雨較持續，有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量偏多，亦有局部短暫陣雨，各地溫度亦稍下降。

    下週二至下週五鋒前南方上來的水氣增加，主要降雨區域轉到中南部及東半部地區，有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

    空氣品質方面，21日竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    24 - 29 26 - 34 28 - 34 26 - 31

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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