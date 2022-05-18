週四暖！山區、東半部有雷陣雨 西半部高溫29度

中央氣象局指出，週四的天氣整體溫暖舒適，不過東半部、恆春半島還有山區要注意陣雨或雷雨。（資料照）

2022/05/18 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕明（19）日降雨主要集中在東半部與南部，中部以北雲量有所增加；各地最低溫約21度，高溫則約26度至29度，整體來說是溫暖舒適的天氣。

中央氣象局預報，今晚到明天南方雲系北移，東半部及恆春半島的降雨會更為明顯，出現短暫陣雨或雷雨的機率偏高，並有局部較大雨勢發生的機率，南部地區及其他山區也有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北平地雲量則會增多。

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溫度方面，週四各地低溫約21到23度，白天雲量增多高溫略降，西半部約28、29度，東半部則在25、26度左右。

天氣風險公司提醒，預估週四週五東部容易有短暫陣雨，尤其週五會有南方的水氣北抬；週六開始溫度會略為下滑，北部高溫約24度；週日因華南雲系東移，接連幾天的天氣會變得不穩定。

紫外線指數方面，全台各縣市皆為中量級或高量級。

空氣品質方面，今晚及明晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

氣象局也提醒，西半部地區夜間及清晨易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意路況、小心駕駛；今晚嘉義以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。

週四各地低溫約21到23度，西半部白天高溫約28、29度，東半部則是26度左右。（擷取自中央氣象局）

19日各縣市的紫外線指數皆為中、高量級。（擷取自中央氣象局）

空品方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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