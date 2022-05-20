大雷雨一早襲屏東！週日起鋒面徘徊 全台天氣不穩

中央氣象局指出，今天東半部降雨機率仍高，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲的天氣，少數地方偶有零星飄雨。（資料照）

2022/05/20 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（20日）南方雲系影響，屏東縣有局部豪雨或大雨發生的機率，氣象局今天早晨也對屏東縣發佈大雷雨即時訊息，持續時間至早上7時30分。

氣象局表示，今天南方雲系持續北移，清晨南部及東南部有局部短暫陣雨及雷雨，其中屏東出現短延時強降雨造成的局部豪雨，其他地區也有零星降雨，白天之後南部的雨勢有機會逐漸趨緩，剩下東半部降雨機率仍高，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲的天氣，少數地方偶有零星飄雨。

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溫度方面，白天舒適溫暖，各地高溫約26至29度，至於早晚低溫約22到24度。

氣象局預估，週六（21日）東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區局部短暫陣雨。

週日至下週三（22日至26日）鋒面在台灣附近徘徊，天氣不穩定，週日、下週一鋒面由北往南移動，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，中部以北及東北部氣溫稍下降，下週二至下週四鋒前南方上來的水氣增加，東半部及中南部容易下雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

空氣品質方面，20日竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部近山區短時間可能達橘色提醒等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 - 29 27 - 32 28 - 33 27 - 33

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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