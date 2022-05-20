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    把握週六好天氣！ 東半部、山區留意短暫陣雨

    週六東半部地區會有局部短暫陣雨，各地降雨不多，感受上溫暖舒適。（資料照）

    週六東半部地區會有局部短暫陣雨，各地降雨不多，感受上溫暖舒適。（資料照）

    2022/05/20 22:06

    〔即時新聞／綜合報導〕明（21）日降雨主要集中在東半部與山區，其他地區也會有零星雨勢，不過不會太大，各地低溫都在21度以上，感受上溫暖舒適。

    中央氣象局預報，明天環境吹偏北風，各地雲量增多但降雨偏少，東半部地區會有局部短暫陣雨，北部地區是多雲到陰、有零星飄雨的天氣，中南部則多雲為主，午後在各山區有局部短暫陣雨，但較零星。

    溫度方面，明天各地夜晚清晨低溫約21至23度，而北部及宜蘭、花蓮白天高溫為25、26度，中南部及台東為27至29度。

    天氣風險公司提醒，週六是微弱北風到東北風環境，迎風面北台灣會有短暫陣雨，另外，東半部水氣偏多，山區要留意午後雷陣雨。預計週日會有鋒面與華南雲系移入，北台灣的天氣會變得較不穩定。

    紫外線指數方面，明天澎湖縣、台南市與高雄市達到過量級，其餘縣市在中高量級之間。

    空氣品質方面，明天環境風場為東北風，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    氣象局也提醒，馬祖地區及西半部夜晚清晨易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意路況及航班資訊。

    明天北部、宜花高溫約25、26度，中南部及台東為27至29度。（擷取自中央氣象局）

    明天北部、宜花高溫約25、26度，中南部及台東為27至29度。（擷取自中央氣象局）

    明天大部分地區的紫外線指數為中或高量級，不過南部地區與離島有些縣市達到過量級。（擷取自中央氣象局）

    明天大部分地區的紫外線指數為中或高量級，不過南部地區與離島有些縣市達到過量級。（擷取自中央氣象局）

    空品方面，明天中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    空品方面，明天中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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