雲林+925 斗六、虎尾及西螺累計確診都破千

雲林今天新增925例確診。（雲林縣政府提供）

2022/05/20 17:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林今天疫情仍在高峰，新增確診人數達925人，其中，斗六與虎尾確診人數仍舊破百，累積確診案例超過千人的有斗六、虎尾及西螺。目前累積6例死亡個案，另有2例死亡案例死亡原因與Covid 19的關聯仍待判定；確診者上傳「自主回報疫調系統」資料，於24小時內可修改一次

雲林今天新增925例本土確診，444名男性、481名女性，年齡分布在未滿1歲到101歲，無症狀484人，輕症441人，本土確診累計9834例，有6例死亡案例，其餘為無症狀和輕症個案。

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今年0到12歲兒童確診個案數如下，國小6─12歲共939人，約佔9.5％；學齡前3─5歲共374人，約佔3.8％；小於3歲共275人，約佔2.8％，另65歲以上長者共1135人，占比約為11.5％。

自5月2日統計至5月19日止，6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成7208人接種（醫療院所接種5033人、校園接種2175人），目前無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣藥師公會和社區藥局持續提供居家照護送藥到府服務，進行用藥指導，自4月25日到5月19日，共計已服務458件。

20鄉鎮市新增確診人數分別是：斗六169人、虎尾117人、西螺76人、斗南71人、麥寮59人、古坑56人、莿桐43人、北港41人、土庫36人、元長34人、東勢30人、二崙及水林各28人、崙背及口湖各26人、台西23人、大埤及林內各19人、褒忠14人、 四湖10人。

「確診個案自主回報疫調系統」已於5月1日正式上線，5月12日新增功能，可自動開立居家照護對象之電子版通知書，簡化衛生單位疫調作業，請確診民眾透過「手機簡訊」或「全民健保行動快易通APP」之多元管道，自行填報確診者及同住者之相關資料，系統並已開放確診民眾於24小時內可再次編輯1次，以協助衛生單位掌握正確之民眾資訊，請確診民眾於送出資料前，務必謹慎檢查後再發送，以免影響自身權益。

5月18日起，65歲以上長者快篩陽經醫事人員確認即為確診。65歲以上長者如快篩陽性可攜帶快篩陽性試劑就近至醫療院所或衛生所請醫師現場評估確認；或透過遠距門診醫療由診療醫師協助確認研判及通報確診，再評估是否使用Paxlovid抗病毒藥物，醫師說明治療效益與副作用，取得病人或其代理人同意後，開立處方箋並取藥，民眾取得口服抗病毒藥物後應依醫囑指示服藥。

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斗六、虎尾新增確診仍舊破百人。（雲林縣政府提供）

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