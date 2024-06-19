台中東陽國小與致用高中人行道危機四伏 斥資1200萬改善

致用高中下坡路段車速極快，將改善道路人行道。（記者張軒哲攝）

2024/06/19 10:52

〔記者張軒哲／台中報導〕台中大甲東陽國小旁原只有人行道標誌，但經常有汽機車行經或停靠，為提升行人路權，並維護學童通學道路安全性，東陽國小旁設置實體人行道並與原有致用高中人行道串連，提升學生就學安全，並預留公車候車亭與避車彎空間，立委蔡其昌與市議員施志昌聯合爭取1200萬，改善總長度為360公尺、步行面積1600平方公尺，預計6月底開始施工，年底完工。

大甲東陽國小旁原只有人行道標誌，但經常有汽機車行經或停靠，為提升行人路權，並維護學童通學道路之安全性，施志昌與蔡其昌大甲服處主任周鈺騏邀集相關單位至現場會勘改善工程。

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施志昌今日表示，東陽國小校門口是下坡路段，學生上下課面臨很高的交通風險，但東陽國小周邊現在為標誌型的人行道，無法明顯區隔行人與車輛，加上此路段道路不算寬，汽機車經常行經於人行道上，行人通行恐發生危險；此外，對面美人山營區人行道也缺乏無障礙設計。經許多家長與居民反映後，蔡其昌與施志昌就向內政部國土管理署與台中市政府爭取經費改善。

東陽國小校長吳文芳說，東陽國小旁甲東路段為下坡路段，車速都相當快，且上下課接送車輛多，家長對於學生進出相當擔心。施志昌指出，此次爭取為東陽國小旁設置實體人行道，並串連致用高中之人行道，且改善老舊人行道的鋪面與無障礙設計，也要求設置新的人行道時預留公車候車亭與避車彎的空間，除了給行人更安全的通行環境，也希望相關的交通設施與人本設計能更加完善。

大甲中山里里長廖嘉佐表示，甲東路從東陽國小、致用高中到美人山營區下坡路段車流量大且車速快，有部分路段無實體人行道相當危險。

大甲區公所表示，此次工程改善總經費1200萬，中央與地方各負擔50%，施工總長度為360公尺，工程內容包含設置實體人行道，無障礙設計改善，鋪面整平、增設號誌以及標誌與標線等。

東陽國小與致用高中人行道將斥資1200萬改善。（記者張軒哲攝）

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