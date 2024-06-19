「穿了鎧甲好像無敵鐵金剛」 六龜獅額頭大橋橋墩包覆鋼板升級

六龜獅額頭大橋橋墩包覆鋼板升級工程，已於近日完工，耐洪能力也跟著升級。（高雄市道工處提供）

2024/06/19 10:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄六龜獅額頭大橋的P2橋墩外層包覆鋼板，出現破損剝落，高雄市工務局啟動修復工程，為提升橋梁耐洪能力，將橋墩包覆鋼板升級，里長形容就像「穿了鎧甲好像無敵鐵金剛」，工程已於近日完工。

位於六龜區新發里的獅額頭大橋，橫跨荖濃溪，距河面淨高約30公尺，連結高131線及省道台27線，全長124公尺，是荖濃溪兩岸獅額頭與新發聚落的往來要道。

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高市工務局道工處去年底進行橋梁定期檢測時，發現獅額頭大橋座落河床其中一處P2橋墩（近台27線側）的外層包覆鋼板，有破損剝落情形，為避免損壞擴大，危及橋梁結構，立即啟動維修工程設計作業，於今年3月上旬進場施做。

工程人員先將損壞鋼板拆除更換，並針對原混凝土結構表面風化部分一併敲除後，才進行鋼板包覆作業。為提升橋墩抗衝擊強度及耐久性，採用10毫米厚、1.5公尺高的耐蝕防鏽高熱浸鍍鋅鋼板，內焊L型角鐵，最後以無收縮水泥沙漿，灌注鋼板與橋墩結構體間空隙，使外層包覆鋼板與橋墩緊密接合，提升橋梁耐洪能力，總計修復鋼板高度約7.5公尺、面積約118平方公尺。

因應汛期季節來臨，道工處加緊趕工，已於近期修復完成獅額頭大橋橋墩，將可降低荖濃溪上游及支流，於豪大雨時挾帶大量土石及漂流木造成的衝擊破壞。

六龜新發里長劉俊麟表示，橋墩重新包覆鋼板，就不怕被漂流木或石頭撞擊，「穿了鎧甲好像無敵鐵金剛，安全性提升很多！」

六龜獅額頭大橋橋墩包覆鋼板升級，圖為改善前（上）、改善後（下）對比。 （高雄市道工處提供）

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