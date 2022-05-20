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    居隔時間自接觸日起算 數位證明平台25日起增「接觸者隔離證明」

    指揮官陳時中今天於疫情記者會上表示，過去接觸者的隔離時間起算，是從收到簡訊開始，將改成從接觸到確診者的時間起算。（指揮中心提供）

    指揮官陳時中今天於疫情記者會上表示，過去接觸者的隔離時間起算，是從收到簡訊開始，將改成從接觸到確診者的時間起算。（指揮中心提供）

    2022/05/20 15:18

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天（20）宣布，為解決隔離證明書開立卡卡、居隔時間不一致等問題，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）接觸者的隔離時間將不再由收到簡訊時間來起算，而是一致由接觸日起算，另外也宣布數位證明平台將從25日起增加「接觸者隔離證明」，提供給還沒有電子、紙本隔離通知單的接觸者使用。

    指揮官陳時中今天於疫情記者會上表示，隨著確診人數增加，人民擔憂無法即時取得隔離通知書，他表示過去接觸者的隔離時間起算，是從收到簡訊開始，將改成從接觸到確診者的時間起算，他說，很多人是得知同住家人確診，就開始施行自主居隔，但跟收到簡訊的時間有落差，導致傷害民眾的權益，因此以最後接觸日來起算。

    指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，將推出確診者/接觸者墊子通知推陳出新方案，數位證明平台從25日起將增加「接觸者的隔離證明」，是針對未開立電子或紙本隔離通知書者，他說，確診者只要自主疫調填寫正確，就會很快收到隔離通知書，他表示過去舊的系統，可能會要花超過24個小時，現在的新方式則是10個小時內就會收到，至於還在卡的舊案部分，則會加大電腦資源來全力處理，他也強調，昨天也跟新北市開過會討論，新北市也支持新的方案。

    陳時中表示，現在相關案量增加很多，更希望時間可以從10個小時縮短到5個小時內，他再度呼籲，相關單子開的速度是否快速，關鍵在於民眾填寫的電話是否正確，也呼籲要請領保險金的民眾，不用著急，金管會已經有說明保險的請求權為2年，只要2年內有提出，都可以請求理賠。

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