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    首頁　>　生活

    本土稍降+8萬5720例、中重症+237史上新高 死亡+49

    2022/05/20 14:16

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，今天新增8萬5720例，較昨天9萬多例稍微降低，並未如預期得達單日10萬例關卡，但中重症病患一口氣新增237例，是歷來單日新高紀錄；另外也增加49人死亡。

    另外，指揮中心今天也公布確診者和接觸者電子通知推陳出新方案，加速領取隔離證明；針對勞工確診請假問題，勞動部也說明確診者和居家隔離請假證明，例如確診者可請普通傷病假、居家隔離期間可請防疫隔離假等。

    個案分布為新北市（2萬3,704例），桃園市（1萬1,684例），臺北市（1萬1,414例），高雄市（7,525例），臺中市（7,144例），臺南市（4,707例），新竹縣（2,762例），彰化縣（2,341例），屏東縣（2,270例），宜蘭縣（2,201例），基隆市（2,045例），新竹市（1,708例），苗栗縣（1,282例），花蓮縣（1,187例），雲林縣（1,009例），南投縣（730例），嘉義縣（679例），臺東縣（650例），嘉義市（366例），澎湖縣（169例），金門縣（131例），連江縣（12例），相關疫情調查持續進行中。

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