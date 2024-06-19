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考察首爾巴士總站加氫站 鍾東錦目標打造「苗西綠能區」

苗栗縣長鍾東錦參訪韓國首爾巴士總站加氫站。（圖由縣府提供）

苗栗縣長鍾東錦參訪韓國首爾巴士總站加氫站。（圖由縣府提供）

2024/06/19 10:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦率縣府多個局處公務赴韓考察，「創新能源」是此行主軸之一。鍾等人昨（18）日參訪韓國首爾巴士總站加氫站，希冀借鏡韓國在氫能源推動的經驗與成果，朝「淨零碳排」國際趨勢及他所提「苗西綠能區」政見目標邁進。

鍾東錦16日率團赴韓，行程第3天（18日）參訪首爾巴士總站加氫站。縣府指出，韓國氫能源發展在國際名列前茅，首爾巴士加氫總站1天可提供52輛的氫能巴士使用，韓國目前已超過200座加氫站，並廣布20多座大小城市。

縣府表示，加氫站必須經過高壓及冷卻，最低可至攝氏零下40度，首爾巴士總站加氫站透過電腦監控中心端監控廠房加壓、管線、冷卻系統等；另巴士車身上方也有額外的供電設施，以防緊急意外，且加氫站每15天消防單位檢核，配有火災偵測，感應到災害時，啟動降溫系統，更會自動打開屋頂，控制降低損害。

鍾東錦認為環保潔淨的氫能源是未來趨勢，雖韓國在氫能上路也一度遭遇質疑及反彈聲量，所以唯有事先準備，及多面向的學習及探究。他的「苗西綠能區」政見目標，雖不能「立竿見影」，但也會秉持「前人種樹後人乘涼」的精神勇敢往向前。

苗栗縣西部濱海離岸、陸地風力發電機組林立，其中離岸風電場更是目前台灣最大，鍾東錦評估結合現行風電、光電等綠能，提出「苗西綠能區」政見在竹南、後龍、通霄、苑裡海線4鎮，建設園區發展氫能源。

此外，鍾東錦一行人昨也前往首爾下水道科學館觀摩韓國在下水道設施維護、管理、應用科技方面，以因應國家桃竹苗大矽谷計劃，爭取竹南頭份再生水計畫，藉由竹南頭份水資源回收中心放流水再處理為再生水，可使用於科技廠製程用水、降低自來水需求，避免造成民生用水受排擠。

鍾東錦前往韓國首爾觀摩下水道設施維護。（圖由縣府提供）

鍾東錦前往韓國首爾觀摩下水道設施維護。（圖由縣府提供）

鍾東錦率團昨（18）日參訪韓國首爾巴士總站加氫站，希冀借鏡韓國在氫能源推動的經驗與成果，朝「淨零碳排」國際趨勢及他所提「苗西綠能區」政見目標邁進。（圖由縣府提供）

鍾東錦率團昨（18）日參訪韓國首爾巴士總站加氫站，希冀借鏡韓國在氫能源推動的經驗與成果，朝「淨零碳排」國際趨勢及他所提「苗西綠能區」政見目標邁進。（圖由縣府提供）

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