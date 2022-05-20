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    沒收到隔離單怎請假？勞動部：請假結束30天內補提即可

    上班族沒收到隔離單怎麼請假？勞動部次長王尚志表示，請假結束後30天內補提即可。（指揮中心提供）

    上班族沒收到隔離單怎麼請假？勞動部次長王尚志表示，請假結束後30天內補提即可。（指揮中心提供）

    2022/05/20 15:16

    〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數超過百萬人，等同22個台灣人中就有1個確診，隨著確診人數增加，很多上班族面臨沒有收到隔離通知書卻要請假的難題，勞動部次長王尚志今（20日）說明，勞工如未能即時收到隔離通知書等證明文件，致無法提供雇主佐證，可於請假結束後30日內補提；舊案勞工也可於該函下達後30日內提供。

    王尚志今天出席指揮中心記者會，表示勞工若染疫，隔離治療期間得請普通傷病假；經衛生主管機關認定應接受隔離、檢疫，以及為照顧生活不能自理之受隔離、檢疫家屬，可請防疫隔離假；孩童自主防疫期間，勞工可依教育部、衛生福利部及勞動部相關規定請防疫照顧假或家庭照顧假。

    勞工請假時如還沒收到隔離通知書，王尚志說，可先以健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的PCR陽性檢測結果作為證明，這些文件如果已經可以證明勞工請假理由及日數，不一定要有隔離通知書；如果還是不能佐證的話，最晚可在請假結束後30日內（亦即，最後一日請假日之翌日起算30日內），向雇主補提供隔離通知書。另外，由於衛生主管機關處理舊案補發需要時間，於該函下達日（5月20日）前尚未收到隔離通知書者，在該函下達日後30日內（即6月19日前），再提供給雇主即可。

    勞雇雙方如因請假證明事項有所爭議，王尚志說，也可請當地勞動機關協助處理。

    指揮官陳時中表示，一直都有強調，不論是學生或是上班族，如果健康監測有情況，都應該要寬予休假。

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