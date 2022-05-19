「雞住正義」動福蛋 居民痛批廠商亂排洗蛋水

時代力量立委陳椒華（左2）今（19日）與嘉義縣大林鎮上林社區居民召開記者會，痛批某知名動福蛋畜牧場亂排洗蛋水，破壞環境。（記者楊丞彧攝）

2022/05/19 19:53

〔記者楊丞彧／台北報導〕市面上某知名洗選動福蛋品牌，標榜以3億元購置福利籠人道飼養。然而，畜牧場周邊居民指控，洗蛋的污水未經妥善處理任意排放，不但影響環境，對居民生活也造成極大困擾，還可能污染附近灌溉用埤塘。時代力量立委陳椒華今（19日）與村民召開記者會，要求廠商應先停止洗蛋，更要中央與地方政府別再縱放，當初興建計劃若有不實，更應考慮撤照重審。

嘉義縣大林鎮2016年初獲認證為台灣第二座「慢城」，上林里「頂員林埤池」供附近農田灌溉用水，也是諸羅樹蛙的棲地。然而，大林鎮上林社區發展協會理事長孫家榕今痛陳，該蛋場號稱人道飼養、雞住豪宅，然而卻賠上了附近居民的環境與水資源。農民擔心灌溉用水被污染，多次向大林鎮公所反映卻無正面回應，行文各單位卻像在迷宮一樣繞來繞去團團轉。

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與會的上林里居民認為，企業追求優質農牧產品，與在地居民追求優質居住環境不應有所衝突。廠商之前私設暗管，偷排污水；年初被檢舉後，廢水卻改排到工廠旁側溝，並經灌溉渠道流到頂員林埤池，三不五時就發臭。社區營造的多年努力，卻在短時間內就被摧毀，環境遭受大幅衝擊。他不滿地問，為什麼住在下游，就得接受這些屎尿廢水？

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，消費者越來越注重食安，關心產品友不友善。但這動福蛋宣傳得很好聽，實際上卻是把廢水跟破蛋殼往溝渠排。若這樣的廠商持續不改進，要呼籲消費者應考慮拒買。

台東大學教授劉炯錫透過視訊指出，上林社區拿到諸羅樹蛙的保育標章，大林特產是烏殼綠竹筍；埤塘下游約有15公頃是有機農業促進區，納入埤塘就有近20公頃。這樣的農村應該有很好的願景，搭配友善農業政策、食農教育、生態旅遊，未來做環境教育設施場所，整塊弄出來就是有機生態村的概念。點期待相關單位攜手合作，讓上林社區成為嘉義縣典範社區。

環保署水保處簡任技正張莉珣表示，有關洗蛋場的法規部分，原則上主要污染是清洗蛋體的排泄物跟破蛋殼。破蛋殼依規定應按照廢清法當做廢棄物處理，不能隨水排出。而若場址位處水污染管制區內，排放如圖示之有色廢污水，就可依水污法做處分，並要求限期改善。若不改善甚至情節重大，可命令停工或停業，最重可移轉主管機關勒令歇業。

農委會畜牧處家禽生產科長程俊龍指出，該場是依申請農業用地設施容許使用審查辦法申請畜牧場附設洗選室設施，由當地縣市政府負責審查。審查通過後，就應按照其營運計畫實施。若現在有偷排，或本來營運計畫沒寫到廢污水排放但現在有排放，都違反當初的營運計畫，縣市政府可要求改善，沒有的話可以廢止許可。

農委會農水署簡任正工程司則說，此案排進的側溝屬大林鎮公所管理維護，埤塘土地所有權與管理者也是大林鎮公所。而水質檢測目前都符合灌溉水質標準。但對此回應，引爆陳椒華與出席村民不滿。陳椒華怒指，排放之廢污水最終會流到埤塘，而且她僅去現場場勘過一次，就親眼目睹廢污水排進側溝，怎麼可以說不關自己的事？

嘉義縣環保局對此則回應，今年1月7日接獲通報後，有發現暗管，1月24日已封管。3月1日會同上林里長合村民到場內沈澱池採樣，結果是符合放流水的標準。目前已密集排班到場巡查採樣，若發現排放就會立即採樣。

陳椒華國會辦公室主任許心欣則強調，當地居民反映此案場每天都排放廢污水至側溝，縣府環保局4個月來僅採樣一次就說合乎標準，與民眾常看到的情況不相符合，且立委只去一次也就親眼目睹，這樣的說法她無法接受。

許心欣也質疑，該場興辦事業計畫中，提到每天用水量達39萬多公升，約等於每天400噸用水，就算養十萬隻雞，每天會喝這麼多嗎？恐怕都用在洗蛋，但計畫中完全沒寫到，但這些廢污水都去了哪？水源從哪裡來也讓人質疑。整個計畫用水來源、用途以及廢污水去處都不清楚，這樣粗糙的計畫竟通過了，再偷接暗管偷排。該場址目前正申請搭排，在完成許可之前，依法不能排放廢水。

嘉義縣農業處回應，該廠廢污水計畫寫的是，要把水排到旁邊的隔離綠帶澆灌跟澆花。陳椒華直呼，廠商作法也跟當初計畫寫的不一樣，嘉義縣政府相關局處應請廠商先停止洗蛋，也要求設「水盒子」做即時監測，不要中央地方都敷衍不作為。

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