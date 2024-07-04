好熱！彰化75歲翁中暑路倒 體溫「破40度」意識模糊送醫

彰化一名75歲老翁今日中午中暑路倒，測量體溫「破40度」，意識模糊緊急送醫。急診示意圖。（員榮醫院提供）

2024/07/04 16:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣連日高溫不下，今（4日）中午在社頭鄉發生民眾路倒事件，一名年約75歲的張姓老翁疑似太熱中暑，暈倒在一處民宅騎樓下，路過民眾發現通報119，經救護員測量體溫竟超過40度，立即送往醫院急救，醫生見狀立即對老翁補充水分與電解質，並打退燒針，目前已恢復清醒。

消防隊指出，今日中午12點12分獲報，社頭鄉中興路有民眾路倒，立即派員救護，到場發現該民眾疑似因氣溫過高，身體出現意識不清等狀況，經測量體溫超超過40度，立即送往員榮醫急救。

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員榮醫院急診室醫師王胤德表示，張姓老先生到院後體溫高達40度，且意識模糊，研判是中暑，因此院方立即對他補充水分、電解質並施打退燒針，經過短暫休息後，目前已恢復清醒。

王胤德說，近日彰化氣溫經常高達36、37度，民眾外出時務必要補充水分，少喝含糖或含酒精的飲料，盡量避免在上午10點到下午4點之間進行戶外活動，因為這段時間陽光最強，如果需要外出，盡量穿著輕便、淺色、透氣的衣物，以幫助身體散熱，或戴帽子和太陽眼鏡，使用防曬霜等，如需運動，選擇早晨或傍晚較涼爽的時候，運動後立即補充水分。

王胤德也說如果有頭痛、頭暈、噁心、口渴、肌肉痙攣等情況，應立即移至陰涼處，補充水分，並尋求醫療幫助。老人、嬰幼兒、慢性病患者和孕婦特別容易受到高溫影響，更應注意。

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