單親媽憂未來無法看病 學者批健保部分負擔2隱憂

醫改會董事長劉淑瓊認為政府要推行健保部分負擔政策，也要正視又窮又病的這群人需求。（記者林惠琴攝）

2022/03/17 20:01

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部昨預告健保部分負擔草案，原本免收部分負擔的慢箋、檢查檢驗都將要收費，影響上千萬人。醫改會陸續接獲民眾反映擔憂，更有一位單親媽媽自述不是低收入戶，也沒有重大傷病，但有三高等多種共病，也因為膽囊切除後陸續有不適症狀需要經常就醫，每月收入扣除生活開銷，只剩1000元至2000元可運用，看到部分負擔調整訊息，壓力大到哭出來。

醫改會董事長、台大社工系教授劉淑瓊表示，從健保部分負擔草案新聞出來以後，醫改會就開始接到民眾表達擔心的電話。其中一位單親媽媽的憂心，讓接電話的同仁差點掉下眼淚。

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劉淑瓊說，這位單親媽媽自述每月收入扣掉大大小小必要的生活開銷，只剩下1000元到2000元可以運用，而其有糖尿病等三高疾病，不只共病問題纏身，從膽囊切除後，偶爾還有腹痛、噁心或拉肚子等問題需要就醫，都是不得已求診的情況，並不是愛逛醫院。

劉淑瓊補充，這位單親媽媽不是低收入戶，也非重大傷病，當事人十分擔憂健保部分負擔新制肯定會為吃緊的經濟雪上加霜，不確定能不能繼續看病？更憂心萬一孩子也生病怎麼辦？生活怎麼過下去？講到這裡，就忍不住哭了出來，希望有人能夠代為發聲。

身為台大社工系教授的劉淑瓊，長期關注弱勢，她表示，健保部分負擔政策有兩大問題，一、忽略以共病或家戶概念考量，不能總是用一次就醫計算，有些人不只一種病，或是一家上有老、下有小經常需要就醫，累計新增支出就會不少；二、政府規劃以愛心專戶協助經濟邊緣戶，避免形成就醫障礙，但就算有人捐500萬元，仍是財源不穩定，規劃菸捐挹注則是至今連影子都還沒看到，即使未來錢到位，如何評估分配也是問題，呼籲政府要正視又窮又病的這群人需求，不能只是憑空畫大餅。

對此，健保署長李伯璋指出，經濟困難有定義，不是每個人覺得自己窮困就是窮困，例如明明吃小吃攤就可以飽，結果每天都想吃大飯店，當然會覺得不夠，就醫也是一樣，選擇到基層院所或經轉診到大醫院，都可以節省開銷，並滿足需要，未來對於愛心專戶的運用均已有規劃，會根據全民健康保險經濟困難認定標準給予有需要的民眾協助，強調一定會保障真的有就醫需求的弱勢權益。

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