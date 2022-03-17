重申健保部分負擔新制增加數目少 陳時中：讓大家有費用意識

衛福部長陳時中今日表示，增加的數目很少，讓大家有點費用意識，促進醫病溝通，並帶有分級醫療鼓勵。（資料照）

2022/03/17 16:13

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部昨預告健保部分負擔草案，原本免收部分負擔的慢箋、檢查檢驗都要收，按健保署估算，49.4萬人年增部分負擔費用超過3000元，引發外界批評，對此，衛福部長陳時中今日表示，要到3000元以上不容易，除非經常使用電腦斷層這類高階、高價的檢查，強調盡量增加的數目很少，讓大家有點費用意識，促進醫病溝通，並帶有分級醫療鼓勵。

根據健保署預估，部分負擔新制高達59.5%民眾每年影響金額在200元以下，其中更有846.2萬人不受影響，221.7萬人增10元至50元，147萬人增51元至100元，159.3萬人增101元至200元。不過，仍有49.4萬人年增支出恐將超過3000元。

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對此，陳時中指出，要到3000元以上不容易，除非經常使用電腦斷層這類高階、高價的檢查。

陳時中說明，新制最大改變是慢箋藥費本來沒有收部分負擔，改成跟其他藥品一樣都有部分負擔，到基層院所上限200元與原來一樣，到區域醫院與醫學中心上限則從200元提升至300元，對於慢性病者來說，到醫學中心領取3個月慢箋，部分負擔最高就是300元。

陳時中提到，檢查檢驗也訂出部分負擔，但若是在常規性的血液全套生化檢查，預估都不會超過1000元，到基層院所的費用就相對更低。

陳時中強調，盡量增加的數目很少，低收與重大傷病維持跟原來一樣是免部分負擔，認為新制主要目的是讓大家有點費用意識，醫病雙方能夠更了解所做檢查與藥物是什麼，也帶著一點分級醫療的鼓勵，像是慢性病穩定可到開業診所或地區醫院就診，減輕負擔，若要到大醫院則盡量運用轉診模式來看。

陳時中舉例，檢查檢查經過轉診到大醫院收取10%費用，未經轉診則是20%，經轉診上限也會折成一半，像是經轉診到區域醫院收取上限為150元、未經轉診300元；經轉診到醫學中心收取上限200元、未經轉診400元。

陳時中指出，大病到大醫院，小病到基層院所，各有非常好的服務品質，若充分利用轉診，可以讓醫院效率變高，更能夠集中服務重症病人，自己的費用相對也會節省一點。

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