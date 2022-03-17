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    健保部分負擔變革 草案預告// 慢箋藥費 第二、三次免收

    衛福部昨預告健保部分負擔草案，慢箋首次調劑將比照藥品收費，檢查檢驗則是基層院所500元以下免收。 （資料照）

    衛福部昨預告健保部分負擔草案，慢箋首次調劑將比照藥品收費，檢查檢驗則是基層院所500元以下免收。 （資料照）

    2022/03/17 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕健保部分負擔政策將有新變革，衛福部昨預告草案，原本免部分負擔的慢箋、檢查檢驗都將收費，慢箋首次調劑將比照藥品收費，但第二、三次免收，檢查檢驗則是基層院所五百元以下免收，五百元以上及到大醫院要收，均按費用十％至廿％收取；急診也調整為輕症跑大醫院最高收八百元。新規定最快上半年實施，預計一年可挹注健保一○七．三億元。

    慢箋第一次調劑 將比照藥品收費

    在一般藥品方面，目前藥費百元以下及慢箋免部分負擔，預告草案為基層院所藥費百元以下維持免收，百元以上及到區域醫院、醫學中心收取廿％，上限兩百、三百元；慢箋首次調劑比照辦理，但第二、三次免收。

    在檢查檢驗方面，現行免部分負擔，預告草案與藥品部分負擔相同，均設免收範圍，基層院所檢查檢驗費五百元以下免收，五百元以上及到區域醫院、醫學中心收十％至廿％，上限一百元至四百元。

    檢查檢驗 基層院所500元以下免收

    急診部分負擔方面，現制為在基層院所收取一百五十元，到區域醫院三百元，到醫學中心若是檢傷一、二級四百五十元，三至五級則是五百五十元，調整為重症一、二級較現行少收一百至一百五十元，到區域醫院兩百元、醫學中心三百元，輕症四、五級則多收兩百五十至三百元，到區域醫院六百元、到醫學中心八百元。

    衛福部社會保險司長商東福表示，相較於先前健保會討論版本，主要調整慢箋第二、三次到大醫院從收費一百元改成不分醫療機構層級都免收，以及檢查檢驗的基層院所起徵點由兩百元調高到五百元。至於先前曾討論夜間、假日急診免收部分負擔，此次暫不調整。草案將預告十四天蒐集各界意見，若有高度共識，預計後續公告，上半年就可望實施。

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