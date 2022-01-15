「粉紅超跑」今年何時出發？白沙屯媽祖進香 1/17擲筊擇日

白沙屯拱天宮慣例於每年農曆12月15日下午進行次年度進香擇日。圖為過去白沙屯媽祖登轎畫面。（資料照）

2022/01/15 18:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，於每年農曆12月15日午後進行次年度的進香擇日，廟方依例今天起在廟埕設置香案稟天3日，恭請天地諸神與會觀禮。農曆12月15日是今年國曆1月17日，是週二上班日，義工組織「白沙屯媽祖網路電視台」也將在YouTube頻道提供直播服務。

白沙屯拱天宮媽祖信眾廣布全台，每年徒步南下北港朝天宮進香，吸引數以萬計的「香丁腳」追隨，是國內知名的重要民俗活動，更被文化部指定為國家重要民俗的無形資產，也曾獲選為「臺灣宗教」百景之一。尤其路線全由媽祖鑾轎指示行進，沒有固定路線，最為津津樂道，其中最著名的是白沙屯媽祖曾在2001年，帶領信徒涉水潦過濁水溪。

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白沙屯拱天宮慣例於農曆12月15日下午進行來年度進香擇日，廟方依例於今天（農曆12月13日）清晨起，在廟前設置香案3天，備鮮花素果敬拜玉皇大帝與眾神，稟報上蒼將進行進香擇日，恭請天地諸神與會觀禮，並祈求上蒼慈悲憐憫與恩澤賜福，風調雨順，國泰民安，疫情早日得以平息，讓世人恢復安居樂業的生活。

白沙屯拱天宮總幹事陳春發說，將於農曆12月15日（今年國曆1月17日）下午1點，由值年爐主向媽祖筊筶定來年進香日期，包括起駕、進火、回宮及相關儀式的時辰。

白沙屯拱天宮每年農曆12月15日午後進行來年度的進香擇日，廟方依例今起在廟埕設置香案稟天3日，恭請天地諸神與會觀禮。（讀者提供）

白沙屯拱天宮每年農曆12月15日午後進行來年度的進香擇日，廟方依例今起在廟埕設置香案稟天3日，恭請天地諸神與會觀禮。（讀者提供）

白沙屯拱天宮主任委員洪文華帶領廟方人員等參香稟天。（白沙屯拱天宮提供）

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