凱米連離慎防颱風尾！週五苗栗以南留意大雨

週五仍有部分地區持續性的強降雨，苗栗以南、南投地區及新竹、台東山區有局部大豪雨或超大豪雨機率。（記者廖振輝攝）

2024/07/25 23:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（26日）各地高溫普遍32到34度，各地雲量偏多，受颱風及其外圍環流影響，各地有局部大雨或豪雨，週五上半風雨會稍減弱，由於連日降雨須留意崩坍、落石等危險，外出請務必注意自身安全。

中央氣象署預報，週五清晨受颱風或其外圍環流影響，部分地區仍有持續性的強降雨，其中，苗栗以南、南投地區及新竹、台東山區有局部大豪雨或超大豪雨機率；受到颱風外圍環流及西南風影響，各地有局部陣雨或雷雨的天氣，苗栗以南地區及東南部山區降雨較持續並有大雨或豪雨，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，山區慎防坍方落石，沿海浪大留意積淹水。

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溫度方面，週五雲量偏多，各地高溫普遍為32到34度，低溫為24到28度。

颱風動態方面，凱米颱風昨晚8點中心位置在馬祖西南方約100公里之處，以每小時18轉15公里速度。凱米已轉為輕颱，昨晚7點左右登陸中國福建，台灣本島、澎湖預估今天深夜到明天凌晨有機會脫離暴風圈，金門、馬祖預計明天清晨到上午脫離，但颱風環流明天仍會影響中南部地區降雨。

天氣風險公司提醒，颱風逐漸遠離，不過受到颱風外圍偏南風影響，苗栗以南到高屏一帶還是會有明顯的降雨，尤其是山區，累積雨量仍可能來到豪雨等級，要等到下半天雨勢才會逐漸減緩下來。北部、東半部則是位於背風面，降雨明顯減少，雖然仍有短暫陣雨機會，但是雨勢減小很多，風力的部分也大幅度減弱，下半天之後降雨的狀況甚至會有逐漸停止的機會。

紫外線方面，週五除了「宜蘭縣」、「台東縣」、「連江縣」、「金門縣」、「澎湖縣」為紅色「過量級」，其餘縣市為「中、高量級」。

空氣品質方面，週五受颱風及外圍環流影響，環境風場為西南風，全台擴散條件佳，受降雨洗除作用影響，空品多為良好。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

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溫度方面，各地高溫普遍為32至34度，低溫為24至28度。（截取自中央氣象署網站）

凱米已轉為輕颱，昨晚7點左右登陸中國福建，台灣本島、澎湖預估今天深夜到明天凌晨有機會脫離暴風圈，金門、馬祖預計明天清晨到上午脫離。（擷取自中央氣象署）

紫外線方面，除了「宜蘭縣」、「台東縣」、「連江縣」、「金門縣」、「澎湖縣」為紅色「過量級」，其餘縣市為「中、高量級」。（截取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（截取自環境部空氣品質監測網）

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