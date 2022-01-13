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    第3劑誰可優先打？ 柯：接下來社工、遊民、八大行業

    柯文哲今上午出席「台北市110學年度智慧校園4.0成果展」。（記者楊心慧攝）

    柯文哲今上午出席「台北市110學年度智慧校園4.0成果展」。（記者楊心慧攝）

    2022/01/13 12:10

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市聯合醫院中興院區爆發群聚感染，昨又爆出仁愛院區也有名護理師確診，台大公衛學者陳秀熙認為下波恐怕是八大行業會爆發疫情，台北市長柯文哲今受訪表示，他主張現階段實聯制嚴格一點，但不要拉高防疫層級；至於施打疫苗順序，他表示，機場、防疫旅館、醫院優先打，接下來可能是社工、遊民、八大行業。

    柯文哲今上午出席「台北市110學年度智慧校園4.0成果展」，被問到八大行業是否會有新管制，他主張現階段實聯制嚴格一點，認為偶爾一兩個突破沒關係，但不要蔓延太厲害，原則上把實聯制做好，一、兩個突破還可以忍受，他不贊成現在拉高防護層級，因為很清楚omicron殺傷力不大。

    至於是否讓八大行業先打疫苗，柯文哲指出，一開始縮短第3劑時程變成3個月、開放預約時，他認為要排順序，機場、防疫旅館、醫院優先，再來就可能要造冊打社工跟遊民，別人會問正常人沒打，為什麼先打遊民？很簡單因為遊民沒辦法控制，也許接下來是社工、遊民、八大行業，這個會在下禮拜處理，但前面三個要先打完。

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